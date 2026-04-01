Ken-Betwa Link Project: दो जिलों में 89 किमी लंबी नहर के लिए 1157 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण शुरू

Ken-Betwa Link Project: मध्यप्रदेश की बहुप्रतीक्षित केन-बेतवा लिंक परियोजना अब धरातल पर उतरती दिखाई दे रही है। विभाग द्वारा किए गए सर्वे के बाद प्रशासन ने अब जमीन अधिग्रहण को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रशासन द्वारा इसके लिए धारा 11 की कार्रवाई पूरी कर ली गई है। विभाग की मानें तो आगामी चार माह में इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा और इसके बाद नहर का काम शुरू कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बताया जा रहा है कि इस साल के अंत तक यह काम शुरू हो जाएगा। खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए सालों से केन-बेतवा लिंक परियोजना की शुरु होने की बातें की जा रही थीं।