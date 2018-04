साउथ सुपरस्टार महेश बाबू इन दिनों काफी सुर्खियों में हैं। हाल ही में महेश बाबू की फिल्म 'भारत अने नेनू' रिलीज हुई है। मूवी ने 2 दिन में ही करीब 100 करोड़ रुपए कमा लिए है। इसके साथ ही महेश बाबू की यह मूवी इस साल की दूसरी सबसे बड़ी ओपनर साबित हुई है। फिल्म रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड सेट कर रही है। मूवी 20 अप्रेल को रिलीज हुई। 2 दिन में ही यह 'बाहुबली 'के बाद साउथ सिनेमा की सबसे जल्दी 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली फिल्म बन गई है।

दर्शकों में गजब का क्रेज

महेश बाबू की यह राजनीतिक पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म है। मूवी में वह मुख्यमंत्री के रोल में हैं। अपने फेवरेट स्टार को सीएम के अवतार में देखने के लिए फर्स्ट डे फर्स्ट शो पर दर्शकों की भारी भीड़ देखने को मिली। दर्शकों के उत्साह इसी से लगाया जा सकता है उन्होंने सोशल मीडिया पर 'भारत अने नेनू' के पहले शो की टिकट के साथ अपनी-अपनी तस्वीरें शेयर की है।

सोशल मीडिया पर छाए महेश बाबू

'भारत अने नेनू' के पहले शो के ठीक बाद, प्रशंसकों ने ट्विटर पर #MaheshBabu1stDay1stShow के साथ ट्रेंड करना शुरू कर दिया। महेश बाबू की सिनेमा के प्रति क्रेज का प्रदर्शन करने वाले प्रशंसकों के साथ सोशल मीडिया में सैलाब उमड़ पड़ा।

विदेशो में भी अच्छी कमाई

दुनिया भर में फिल्म 'बाहुबली' की तरह ही खूब चर्चित हो रही है। उम्मीद की जा रही है कि ये फिल्म आने वाले समय में 'बाहुबली' का भी रिकॉर्ड तोड़ सकती है। फिल्म ने यूएस में 2 दिन में 13.90 करोड़ और आस्ट्रेलिया में 1.72 करोड़ कमा लिए हैं।

Telugu film #BharatAneNenu is O-U-T-S-T-A-N-D-I-N-G in USA... Crosses $ 2 million... All set for a SUPER-SOLID opening weekend...

Thu previews + Fri $ 1,402,713

Sat $ 695,738 / 290 locations

Total: $ 2,098,451 [₹ 13.90 cr]#BAN@Rentrak