ISRO एस्ट्रोनॉट प्रशांत से एक्ट्रेस लीना ने चुपके से कर ली शादी, 40 दिन बाद PM के ऐलान पर खुला राज

लीना बोलीं पीएम के ऐलान का किया था इंतजार

एक्ट्रेस लीना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट (Actress Leena posted on social media) करके बताया कि वो 17 जनवरी 2024 को शादी कर चुकी हैं। उनके पति और कोई नहीं बल्कि ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर हैं। पीएम मोदी ने 27 फरवरी को तिरुवनंतपुरम में गगनयान (Gaganyaan in Thiruvananthapuram) के लिए प्रशिक्षण ले रहे चार टेस्ट पायलटों के नाम की घोषणा की थी। इसके तुरंत बाद लीना ने इस बात का ऐलान किया कि वो अब एस्ट्रोनॉट प्रशांत की पत्नी (Wife of Indian Astronaut Prashant Nair) हैं।

IMAGE CREDIT: actress instagram post

लीना ने अपनी पोस्ट में लिखा कि वो इस बात का इंतजार कर रही थीं कि जब यह जानकारी सबके सामने आए तो वह अपनी शादी के बारे में सबको बता सकें। एक्ट्रेस ने अपनी पोस्ट में लिखा, "आज 27 फरवरी 2024 को पीएम मोदी जी ने इंडियन एयर फोर्स के फाइटर पायलट प्रशांत बालकृष्णन नायर को पहले इंडियन एस्ट्रोनॉट विंग से सम्मानित किया। हमारे देश, हमारे राज्य केरल और मेरे लिए भी यह गर्व की बात है।"