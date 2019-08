चतरपुरा गांव में नाडी छलक कर निकला पानी रास्ते व विद्यालय परिसर में भरा पानी

लाम्बाहरिसिंह. क्षेत्र के देवल पंचायत के चतरपुरा गांव में नाडी छलक कर निकला पानी Spill water रास्ते व राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय परिसर में भर गया है।, पानी की निकासी व्यवस्था Water drainage system नहीं होने के कारण विद्यार्थियों को जोखिम में Students at risk जान डाल गहरे पानी से गुजरने पर विवश Forced to pass through water होकर विद्यालय आना-जाना पड़ रहा है,

वहीं राहगीरों को परेशानी Problems for passers-by का सामना करना पड़ रहा है। पानी निकासी नहीं No drainage होने के कारण विद्यालय परिसर में भरे पानी से भवन को नुकसान Damage to the building होने का अंदेशा बन गया है। इसको लेकर ग्रामीणों The villagers ने कई बार ग्राम पंचायत प्रशासन को अवगत कराने के बावजूद प्रशासन ध्यान नहीं देने के कारण समस्या जस की तस Problem remains बनी हुई है।

विद्यार्थियों ने बताया कि कई बार रास्ते में भरे पानी Water filled on the way से गुजरते समय पैर फिसलने से गिरने Falling from sliding feet के कारण बैग में रखे पाठ्य पुस्तकें भीग जाती है Textbooks get wet । ग्रामीणों ने बताया कि नाडी से छलका पानी रास्ते में भरने के साथ ही यूपीएस विद्यालय परिसर में घुस गया है। ग्रामीणों ने नाडी पानी निकासी व्यवस्था करने की मांग की है,

ग्राम पंचायत देवल के रामप्रसाद रैगर निजी खातेदारी भूमि में बनी नाडी में पानी भरने के बाद निकला पानी विद्यालय परिसर व रास्ते में भर रहा है। जल्द खातेदारों को नाडी में पक्की चादर बनाने और पानी निकासी की पुख्ता व्यवस्था करने के लिए पाबन्द किया जाएगा।

दूनी. घाड़ थाना क्षेत्र के इन्दोदा गांव में दो पक्षों में मवेशियों की बात को लेकर हुए झगड़े में दो महिला समेत चार जने घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को दूनी अस्पताल में भर्ती करा, दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर करीब एक दर्जन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

थानाप्रभारी घीसालाल राव ने बताया की एक पक्ष के घायल इन्दोदा निवासी प्रहलाद बैरवा, सुरजा देवी व दुसरे पक्ष के किशन लाल व गडूली देवी है। उन्होंने बताया की इन्दोदा निवासी प्रहलाद बैरवा ने वहीं के रामरतन सहित पांच व इन्दोदा निवासी किशन लाल ने वही के कमलेश सहित छह जनों के खिलाफ मवेशियों की बात को लेकर आम रास्ते में रोककर मारपीट कर घायल करने का मामला दर्ज कराया है।