विवरण : यूनिवर्सिटी अनुदान आयोग (यूजीसी)-भारत एक वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना केंद्र सरकार द्वारा यूजीसी एक्ट, 1956 के तहत की गई थी। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन आता है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अनुदान प्रदान करना है। यूजीसी विश्वविद्यालयों को मान्यता भी प्रदान करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित है। इसके हैदराबाद, भोपाल, पुणे, कोलकाता, गुवाहाटी और बेंगलूरु में क्षेत्रीय केंद्र भी हैं। तीन केंद्रीय विश्वविद्यालयों-अलीगढ़, बनारस और दिल्ली का काम देखने के लिए यूजीसी का सबसे पहले 1945 में गठन किया गया था। इसके बाद 1947 में जिम्मेदारी बढ़ाते हुए सभी भारतीय विश्वविद्यालयों को इसके अधीन कर दिया गया। अगस्त, 1949 में ब्रिटेन के यूनिवर्सिटी अनुदान समिति की तर्ज पर यूजीसी के पुन: गठन की सिफारिश की गई थी। यह सिफारिश 1948-1949 की यूनिवर्सिटी शिक्षा समिति ने की थी जिसकी स्थापना एस राधाकृष्णनन के अध्यक्षता में की गई थी। 1952 में केंद्र सरकार ने फैसला किया कि सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों को यूजीसी के देखरेख अनुदान दिया जाए। भारतीय संसद द्वारा पारित यूनिवर्सिटी अनुदान आयोग एक्ट, १९५६ के तहत यूजीसी को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।

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