संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित यह दिवस पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनितिक और सामाजिक जागृति लाने के लिए मनाया जाता है। इसकी शुरुआत १९७२ ई। में 5 जून से 13 जून तक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन से हुई। 5 जून 1973 ई। को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस 2011: इस वर्ष का विषय था : वन: प्रकृति आपकी सेवा में - वन हमारी धरती की भूमि के द्रव्यमान का एक तिहाई हिस्सा आच्छादित करते हैं तथा अपने महत्वपूर्ण कार्यों तथा सेवाओं द्वारा हमारे ग्रह (पृथ्वी) पर संभावनाओं को जीवित रखते है। वास्तव में, 1.3 अरब लोग अपनी आजीविका के लिए वनों पर निर्भर हैं।

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