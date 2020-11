Bigg Boss 14: कविता कौशिक की शुद्ध हिंदी सुनकर चकराया घरवालों का सिर, जमकर उड़ाया मजाक.. देखिए वीडियो

नई दिल्ली | बिग बॉस (Bigg Boss) के घर में सभी कंटेस्टेंट एक दूसरे की टांग खिंचाई करते रहते हैं। लेकिन कविता कौशिक (Kavita Kaushik) के साथ घरवालों का बिहेवियर कुछ अलग ही नजर आ रहा है। कविता हाल ही में शुद्ध हिंदी में बात करती दिखी जिसका घरवालों ने खूब मजाक बनाया और हंस-हंसकर लोट-पोट हुए। दरअसल, कविता और अली गोनी का छत्तीस का आंकड़ा चल रहा है। जैसे ही कविता ने हिंदी बोलनी शुरू की दूसरी तरफ सभी घरवालों ने उनकी खिल्ली उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस हफ्ते 6 सदस्य नॉमिनेट हुए हैं। वहीं कविता को बिग बॉस की तरफ से एक स्पेशल पावर मिली जिसका फायदा उठाते हुए उन्होंने अली गोनी (Aly Goni) को नॉमिनेट किया।

बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) का एक नया प्रोमो सामने आया है जिसमें कविता हिंदी में बात करती हुई दिखाई दे रही हैं। उनकी शुद्ध हिंदी सुनकर घरवालों की हंसी छूट गई। कविता जैसे ही हिंदी की कुछ कठिन शब्द बोलती हैं अली गोनी उनका मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। वहीं जैस्मिन भसीन, रुबीना दिलैक और बाकी कंटेस्टेंट्स भी खूब हंसी मजाक करते हुए नजर आए। कविता वीडियो में अली के बारे में बात कर रही थी जिसके बाद शायद वो इग्नोर करते हुए हंस रहे थे। इसी दौरान कविता एजाज खान को सुरक्षित करती हैं और अली गोनी को नॉमिनेट कर देती हैं। ये सुनते ही अली वहां से उठकर बाहर चले जाते हैं।

