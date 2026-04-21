हाथ-पैर बंधे थे, गला काटा गया, लहूलुहान पड़ी थीं ‘रामायण’ एक्ट्रेस उर्मिला भट्ट, सालों बाद भी अनसुलझी है गुत्थी

हालांकि, उर्मिला भट्ट ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत फिल्मों से की थी। कई फिल्मों में उन्होंने अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, सुनील दत्त और राज कुमार तक के साथ काम किया। इतना ही नहीं कई फिल्मों में वो अमिताभ बच्चन की मां के किरदार में भी नजर आईं, लेकिन उनको असली पहचान रामानंद सागर की 'रामायण' से मिला था। इस टीवी सीरियल में उन्होंने माता सीता की मां और राजा जनक की पत्नी रानी सुनैना का किरदार निभाया था। उनके इस किरदारक को आज भी याद किया जाता है। अपनी फिल्मों और टीवी सीरियल्स से उन्होंने खूब नाम कमाया लेकिन उनका अंत बहुत ही दर्द भरा और खौफनाक हुआ। उर्मिला भट्ट की 1997 में निर्मम हत्या कर दी गई थी और एक दिन बाद लाश मिली थी, जिससे सब सन्न रह गए थे। जानिए पूरी कहानी, क्या हुआ था।