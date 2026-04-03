रणबीर की ‘रामायण’ का टीजर देख फूली नहीं समाई टीवी की ओजी सीता माता दीपिका चिखलिया, दिया ये रिएक्शन

हाल ही में रिलीज हुए 'रामायण' के टीजर में रणबीर कपूर भगवान राम के रूप में नजर आए हैं। उनके साथ साई पल्लवी सीता और यश रावण की भूमिका निभा रहे हैं। इस टीजर को देखने के बाद दीपिका चिखलिया ने कहा कि फिल्म का विजुअल स्केल बेहद शानदार नजर आ रहा है और इसे बड़े स्तर पर बहुत मेहनत के साथ तैयार किया गया है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि अब उन्हें इस फिल्म के रिलीज होने का इंतजार है।