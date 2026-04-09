रामानंद सागर के बेटे ने रणबीर की रामायण पर दिया बड़ा बयान, बोले- इसकी ‘रामायण’ से तुलना सही नहीं

रामानंद सागर के बेटे ने दिया रणबीर की रामायण पर बयान
Ramanand Sagar son Moti Sagar reacts to Ranbir Kapoor Ramayana: नितेश तिवारी की सबसे चर्चित और भव्य फिल्म 'रामायण' का पहला टीजर रिलीज होते ही विवादों और चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। 2 अप्रैल को सामने आए इस टीजर में रणबीर कपूर को भगवान राम के अवतार में देखकर जहां करोड़ों फैंस उत्साहित हैं, वहीं सोशल मीडिया पर एक वर्ग ऐसा भी है जो रणबीर की कास्टिंग पर सवाल उठा रहा है। अब इस पूरे मामले पर रामानंद सागर के बेटे मोती सागर ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और फिल्म की तुलना 1987 के क्लासिक टीवी शो से करने पर अपनी राय रखी है। उन्होंने जो कहा लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं।
PTI से बातचीत में मोती सागर ने रणबीर कपूर के लुकपर प्रतिक्रिया देते हुए उनकी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, "रणबीर एक बेहतरीन अभिनेता हैं और अपने हर किरदार में बहुत गहराई लाते हैं। मुझे यकीन है कि उन्होंने राम के किरदार को निभाने के लिए कड़ी मेहनत की होगी।" हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि केवल चंद सेकेंड के टीजर को देखकर किसी के अभिनय का फैसला करना गलत होगा। उन्होंने कहा, "मैं पूरी फिल्म देखने के बाद ही कोई टिप्पणी करना चाहूंगा, लेकिन मुझे इस प्रोजेक्ट से काफी उम्मीदें हैं।"
जब मोती सागर से पूछा गया कि क्या रणबीर की 'रामायण' रामानंद सागर के ऐतिहासिक शो का मुकाबला कर पाएगी, तो उन्होंने बहुत तार्किक जवाब दिया। उन्होंने कहा, "लोग अक्सर यह भूल जाते हैं कि हमारा टीवी शो 78 एपिसोड का था, जिसमें हर एपिसोड 30-40 मिनट का था। हमारे पास हर छोटी घटना को विस्तार से दिखाने का समय था। दूसरी तरफ, यह फिल्म केवल तीन से चार घंटे की होगी। इतने कम समय में रामायण की पूरी गाथा को समेटना एक बड़ी चुनौती है, इसलिए दोनों की तुलना करना जायज नहीं है।"
नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही यह फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास की अब तक की सबसे महंगी फिल्म बताई जा रही है। इसका अनुमानित बजट करीब 4,000 करोड़ है। फिल्म में रणबीर कपूर के अलावा साई पल्लवी सीता बनीं हैं, रवि दुबे लक्ष्मण, यश रावण और सनी देओल भगवान हनुमान बने हैं।
फिल्म का टीजर सबसे पहले अमेरिका में दिखाया गया, जिसके विजुअल इफेक्ट्स (VFX) की कुछ लोगों ने आलोचना भी की है। बावजूद इसके, भव्य सेट और रॉयल अंदाज ने लोगों को प्रभावित किया है। मेकर्स ने इसे दो भागों में रिलीज करने का फैसला किया है। फिल्म का पहला भाग दिवाली 2026 को और दूसरा भाग दिवाली 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा।
रामानंद सागर की रामायण ने जो कीर्तिमान स्थापित किए थे, वह आज भी अटूट हैं। अब देखना यह है कि रणबीर कपूर और नितेश तिवारी की यह नई 'रामायण' आधुनिक दौर की तकनीक के साथ दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बना पाती है या नहीं।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग