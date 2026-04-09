रामानंद सागर के बेटे ने रणबीर की रामायण पर दिया बड़ा बयान, बोले- इसकी ‘रामायण’ से तुलना सही नहीं

Ramanand Sagar son Moti Sagar reacts to Ranbir Kapoor Ramayana: नितेश तिवारी की सबसे चर्चित और भव्य फिल्म 'रामायण' का पहला टीजर रिलीज होते ही विवादों और चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। 2 अप्रैल को सामने आए इस टीजर में रणबीर कपूर को भगवान राम के अवतार में देखकर जहां करोड़ों फैंस उत्साहित हैं, वहीं सोशल मीडिया पर एक वर्ग ऐसा भी है जो रणबीर की कास्टिंग पर सवाल उठा रहा है। अब इस पूरे मामले पर रामानंद सागर के बेटे मोती सागर ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और फिल्म की तुलना 1987 के क्लासिक टीवी शो से करने पर अपनी राय रखी है। उन्होंने जो कहा लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं।