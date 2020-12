Ankita Lokhande की बर्थडे पार्टी में संदीप सिंह को देखकर भड़के सुशांत के फैंस, वीडियो हो रहा जमकर वायरल

नई दिल्ली | टीवी से बॉलीवुड में कदम रखने वाली एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे (Ankita Lokhande) ने हाल ही में अपना 36वां जन्मदिन मनाया। उन्होंने अपना बर्थडे बड़े ही धूमधाम तरह से सेलिब्रेट किया। अंकिता ने एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज की और अपने परिवार-दोस्तो के साथ जन्मदिन को मनाया। अंकिता की इस पार्टी से कुछ तस्वीरें वायरल हुई जिसे देख फैंस का गुस्सा भड़क गया। दरअसल, अंकिता ने अपनी पार्टी में संदीप सिंह (Sandip Ssingh) को भी बुलाया था जिससे सुशांत के फैंस एक्ट्रेस को बुरी तरह से ट्रोल (Troll) कर रहे हैं।

First Ankita lied on national T.V in interview,and now the accused Sandeep Singh at her birthday party & enjoying.

How much she Hide from us.

And it is our right to ask questions.

We need answer @anky1912 #IndiaRoars4SSR pic.twitter.com/u8bcG9N4o8 — Nancy Singh (@NancySi44500898) December 20, 2020

सोशल मीडिया (social media) पर अंकिता के बर्थडे की कुछ तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। अंकिता की पार्टी में उनके बॉयफ्रेंड विक्की जैन, रश्मि देसाई, अर्पणा दीक्षित जैसे कई सेलेब्स के अलावा संदीप सिंह भी मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी को देखते हुए फैंस अंकिता से लगातार सवाल कर रहे हैं और खरी-खोटी सुना रहे हैं। एक यूजर ने लिखा- पहले अंकिता ने नेशनल न्यूज चैनल पर झूठ बोला और अब संदीप सिंह को अपनी बर्थडे पार्टी में बुला लिया। कितना कुछ ये हमसे छुपाएंगी। हमें पूरा हक है सवाल करने का और हमें जवाब चाहिए। वहीं दूसरे यूजर ने लिखा- कोई शक नहीं कि सुशांत ने अंकिता को क्यों छोड़ा था। तुम्हे शर्म आनी चाहिए। तुम उस इंसान के साथ अपना जन्मदिन मना रही हो जिसका रोल सुशांत केस में संदेहजनक रहा है।

No doubt why Sushant left you @anky1912 ... Shame on you Ankita you are celebrating your birthday with the person whose role is suspicious in SSR case...#IndiaRoars4SSR pic.twitter.com/q5sGwiV7gN — Anwesha Pandey #2YearsOfSSRAsMansoor💞♥️ (@I_am_SSRian) December 20, 2020

अंकिता का ये वीडियो सामने आया है जिसमें वो अपनी दोस्त रश्मि देसाई के साथ डांस करती हुई दिखाई दे रही हैं। इसी वीडियो में संदीप सिंह भी विक्की जैन के साथ हंसते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद उनके दोस्त संदीप सिंह पर कई गंभीर आरोप लगे थे। उनके रोल को सुशांत केस में संदेहजनक माना गया था। उन्होंने ही सुशांत की मौत के बाद घटनास्थल पर शुरुआत से लेकर अंत तक सबकुछ संभाला था।