40 साल बाद भी शहीद राजेंद्र सिंह के परिवार को वीरता पदक का इंतजार

खालिस्तानी आतंकियों से लड़ते हुए शहीद



16 अप्रैल 1986 को सूरजपोल क्षेत्र में गश्त के दौरान सब-इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत का सामना खालिस्तानी आतंकवादी सुखविंदर सिंह सुक्खी और हरजिंदर सिंह जिंदा से हुआ। शेखावत ने एक आतंकी से पिस्तौल छीन ली, लेकिन इसी दौरान आतंकियों की अंधाधुंध फायरिंग में वे वीरगति को प्राप्त हुए। इस मुठभेड़ में उनके साथी तत्कालीन पुलिस उप-अधीक्षक रोशनलाल माथुर की भी शहादत दी।



सम्मान की प्रक्रिया और देरी के कारण



दस्तावेजों की बाधा: वर्ष 2012 में पहली बार राजस्थान पुलिस ने उनकी शहादत के सम्मान का प्रस्ताव रखा, पर आवश्यक दस्तावेजों की अनुपलब्धता के कारण मामला आगे नहीं बढ़ सका।- पारिवारिक संघर्ष: शहीद की पत्नी श्रीमती वीनू शेखावत ने जीवनभर इस सम्मान के लिए प्रयास किए, उनका 2017 में निधन हो गया। अब पुत्रियां, डॉ. रूचि सिंह और प्राची शेखावत, इस मांग को लेकर प्रयासरत हैं।



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