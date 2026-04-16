Udaipur: डॉक्टर के सरकारी आवास की सीढ़ियों पर मिला ANM का शव, बॉयफ्रेंड की शादी से थी नाराज

कानोड़ (उदयपुर)। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बुधवार देर रात एक महिला एएनएम का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान सीखर निवासी अनिता मीणा के रूप में हुई है। अनिता राजपुरा स्वास्थ्य केंद्र पर पदस्थ थी। उसका शव चिकित्सक सुरेंद्र बिजारणिया के सरकारी आवास की सीढ़ियों पर मिला। पुलिस ने बताया कि एएनएम अनिता डॉ. सुरेन्द्र बिजारणिया पर शादी करने का दबाव बना रही थी। दिसंबर में डॉक्टर की शादी होने के बाद से वह उससे नाराज थी।