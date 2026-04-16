16 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

Udaipur: डॉक्टर के सरकारी आवास की सीढ़ियों पर मिला ANM का शव, बॉयफ्रेंड की शादी से थी नाराज

Udaipur News : सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बुधवार देर रात एक महिला एएनएम का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान सीखर निवासी अनिता मीणा के रूप में हुई है।

2 min read
Google source verification

उदयपुर

image

kamlesh sharma

Apr 16, 2026

udaipur news

चिकित्सक को हिरासत में लेती पुलिस और मृतका अनिता। फोटो पत्रिका नेटवर्क

कानोड़ (उदयपुर)। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बुधवार देर रात एक महिला एएनएम का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान सीखर निवासी अनिता मीणा के रूप में हुई है। अनिता राजपुरा स्वास्थ्य केंद्र पर पदस्थ थी। उसका शव चिकित्सक सुरेंद्र बिजारणिया के सरकारी आवास की सीढ़ियों पर मिला। पुलिस ने बताया कि एएनएम अनिता डॉ. सुरेन्द्र बिजारणिया पर शादी करने का दबाव बना रही थी। दिसंबर में डॉक्टर की शादी होने के बाद से वह उससे नाराज थी।

गले पर चोट के निशान

पुलिस के अनुसार मृतका के गले पर चोट के निशान पाए गए हैं, इससे मामला संदिग्ध माना जा रहा है। एफएसएल टीम ने पुलिस उपाधीक्षक की मौजूदगी में साक्ष्य जुटाए। परिजनों का आरोप है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। परिजनों ने डॉक्टर पर हत्या का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है।

पंखे पर फंदा लटका मिला

थाना अधिकारी हुकम सिंह ने बताया कि रात करीब सवा बारह बजे हेल्पलाइन 112 पर सूचना मिली। मौके पर पहुंचने पर महिला का शव सीढ़ियों पर पड़ा मिला और पंखे पर फंदा लटका था। घटना के बाद डॉक्टर मौके से फरार हो गया, उसे चित्तौड़गढ़ के मंगलवाड़ चौराहे पर नाकाबंदी में पकड़कर हिरासत में लिया गया। उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है।

चार दिन से डॉक्टर के क्वार्टर पर थी मृतका

प्रारंभिक पूछताछ में डॉ. सुरेंद्र बिजारणिया ने स्वीकार किया कि उसके मृतका के साथ संबंध थे। वह चार दिनों से उसके आवास पर रह रही थी। सीकर के श्रीमाधोपुर निवासी डॉक्टर सुरेन्द्र बिजारणिया कानोड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ है। दातारामगढ़ के सीखर निवासी अनीता 4 किमी दूर राजपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ थी। मीटिंग सहित अन्य कारणों से इनका अक्सर मिलना होता था और यहीं से दोनों की दोस्ती शुरू हुई।

पहले भी शराब पीकर चिकित्सालय में मचाया था उत्पात

इस घटनाक्रम ने विभागीय जिम्मेदारियों पर भी सवाल खड़े किए हैं। पूर्व में भी डॉ. बिजारणिया पर शराब पीकर चिकित्सालय में उत्पात मचाने और वरिष्ठ चिकित्सक से मारपीट करने का आरोप लगा था, लेकिन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। स्थानीय लोगों और महिला चिकित्साकर्मियों ने आरोप लगाया है कि चिकित्सालय में ब्लैकमेलिंग और फील्ड पोस्टिंग के लिए दबाव बनाया जाता है। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है।

ये भी पढ़ें

हनुमानगढ़: भाजपा जिलाध्यक्ष सड़क हादसे में घायल, अस्पताल में उमड़ी समर्थकों की भीड़
हनुमानगढ़
Hanumangarh road accident (1)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Apr 2026 06:05 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / Udaipur: डॉक्टर के सरकारी आवास की सीढ़ियों पर मिला ANM का शव, बॉयफ्रेंड की शादी से थी नाराज

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

LPG Crisis: कम सिलेंडर में कैसे होगी शादी? पहला न्योता भगवान और दूसरा DSO को, 3 सिलेंडर की लिमिट ने बढ़ाई टेंशन

LPG Crisis Hits Weddings
उदयपुर

Udaipur Accident : उदयपुर में ट्रक ने कार को मारी टक्कर, सास और दामाद की मौके पर ही मौत

उदयपुर

कॉलेज की छात्रा को कैफे में बुलाया कांस्टेबल, खींच ली अश्लील फोटो, फिर शारीरिक संबंध बनाने की करने लगा डिमांड

Udaipur Constable Accused of Sexual Exploitation After Befriending Student
उदयपुर

पर्यटन के नए केन्द्र बनेंगे यूडीए क्षेत्र के तालाब, बांध और बावड़ियां

अब तक मुख्य पर्यटन मानचित्र से दूर रहे तालाब, डेम, कुएं और बावड़ियां जल्द ही नए रूप में नजर आएंगे, इससे पर्यटकों को शहर के बाहर भी शांत, प्राकृतिक और विरासत से जुड़ा अनुभव मिलेगा।
उदयपुर

शक्तिनगर बॉटलनेक खुलेगा, 8 को भूखंड, सूरजपोल के ट्रैफिक को मिलेगी राहत

राज्य सरकार ने यहां प्रभावित हुए 8 परिवारों को भूखंड आवंटित करने के आदेश जारी कर दिए हैं, इससे लंबे समय से अटकी सड़क चौड़ी होगी।
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.