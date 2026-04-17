वर्ल्ड हीमोफीलिया : छोटी सी चोट भी जानलेवा, क्लोटिंग फेक्टर की कमी से जूझ रहे शहर में 400 से ज्यादा मरीज

हीमोफीलिया एक गंभीर आनुवंशिक बीमारी है, जो मुख्य रूप से पुरुषों में अधिक पाई जाती है। इस बीमारी में शरीर में खून जमाने वाले तत्व, जिन्हें क्लॉटिंग फैक्टर कहा जाता है (जैसे फैक्टर 8, 9) की कमी हो जाती है। सामान्य व्यक्ति को चोट लगने पर खून कुछ ही समय में रुक जाता है, लेकिन हीमोफीलिया मरीजों में यह प्रक्रिया बहुत धीमी हो जाती है या कई बार खून रुकता ही नहीं है। इसके कारण न सिर्फ बाहरी चोट से बल्कि आंतरिक रक्तस्राव का भी खतरा बना रहता है, जो जोड़ों, मांसपेशियों और शरीर के अन्य अंगों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। हीमोफीलिया का स्थायी इलाज भले ही अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन सही समय पर उपचार से मरीज सामान्य जीवन जी सकता है। अस्पतालों में क्लॉटिंग फैक्टर (फैक्टर 8 और 9) उपलब्ध हैं, इनकी मदद से रक्तस्राव को रोका जा सकता है। एमबी हॉस्पिटल में ये सुविधाएं उपलब्ध होने से मरीजों को काफी राहत मिल रही है।