रोडवेज बस में अवैध रूप से ले जाए जा रहे 46 लाख रुपए बरामद, दो आरोपी गिरफ्तार

सलूम्बर (उदयपुर)। जावर माइंस पुलिस थाना व डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सोमवार शाम रोडवेज बस में तलाशी के दौरान 46 लाख रुपए की अवैध नकदी बरामद की। पुलिस ने मौके से दो युवकों को गिरफ्तार किया है।
थाना अधिकारी नरेश कुमार ने बताया कि सोमवार को सड़क सुरक्षा अभियान के तहत केवड़ा चौकी के सामने नाकाबंदी कर रही पुलिस व डीएसटी टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि उदयपुर से बांसवाड़ा जा रही रोडवेज बस में सवार दो युवकों के पास नकदी से भरा हुआ बैग है। मौके पर डीएसटी टीम सलूंबर, एटीएस यूनिट उदयपुर एवं थाने व चौकी की संयुक्त टीम ने रोडवेज बस की जांच की। इसमें दो संदिग्ध युवक पुलिस को देखकर घबराने लगे।
तलाशी लेने पर इनके पास नकदी से भरा बैग था। बैग में इतनी नकदी कहां से आई व कहां ले जाई जा रही थी इस बारे में दोनों से पूछताछ में संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए और न ही कोई दस्तावेज पेश कर पाए।
मौके पर रुपए को गिना गया तो 500 के नोटों की 92 गड्डियों में कुल 46 लाख रुपए थे। पुलिस ने नकदी बरामद कर आरोपी अनिल पुत्र लक्ष्मण पटेल एवं कूपड़ा बांसवाड़ा निवासी नरेश पुत्र कालू जी पटेल को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है।
