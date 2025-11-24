रोडवेज बस में अवैध रूप से ले जाए जा रहे 46 लाख रुपए बरामद, दो आरोपी गिरफ्तार

थाना अधिकारी नरेश कुमार ने बताया कि सोमवार को सड़क सुरक्षा अभियान के तहत केवड़ा चौकी के सामने नाकाबंदी कर रही पुलिस व डीएसटी टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि उदयपुर से बांसवाड़ा जा रही रोडवेज बस में सवार दो युवकों के पास नकदी से भरा हुआ बैग है। मौके पर डीएसटी टीम सलूंबर, एटीएस यूनिट उदयपुर एवं थाने व चौकी की संयुक्त टीम ने रोडवेज बस की जांच की। इसमें दो संदिग्ध युवक पुलिस को देखकर घबराने लगे।