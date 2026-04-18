आर्कियोलॉजिकल साइट पर बना पहला म्यूजियम, यहां साक्ष्यों के साथ जिंदा है सभ्यता का अतीत

विश्व विरासत दिवस विशेष: आहड़ सभ्यता में आज भी जीवित है मेवाड़ का गौरवशाली अतीत- हजारों साल पुरानी सभ्यता के साक्ष्य आज भी मौजूद, आयड़ में जीवित है मेवाड़ के गौरवशाली अतीत की विरासत



उदयपुर. विश्व विरासत दिवस के अवसर पर मेवाड़ की धरती पर बसी आहड़ सभ्यता आज भी इतिहास के उन अनमोल अध्यायों को संजोए हुए है। ये हजारों वर्ष पुरानी सांस्कृतिक समृद्धि की कहानी कहते हैं। लगभग 4000 वर्ष प्राचीन यह सभ्यता ताम्र-पाषाण कालीन संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र रही है, इसने मेवाड़ की पहचान को ऐतिहासिक गहराई प्रदान की है। इन समृद्ध विरासतों के साथ आयड़ संग्रहालय राजस्थान पुरातत्व विभाग का ऐसा पहला संग्रहालय है, जो सीधे उत्खनन स्थल के निकट स्थापित किया गया है, जहां मूल साक्ष्यों के साथ इतिहास को करीब से देखा जा सकता है। जहां संरक्षित धरोहरें मेवाड़ के गौरवशाली अतीत की झलक प्रस्तुत करती हैं।