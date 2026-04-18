शॉर्ट सर्किट से धधकी पेंट शॉप, आसपास की पांच दुकानें को भी नुकसान

आरके सर्कल िस्थत दो मंजिला श्री भारत पेंट में शाम 7.30 बजे आग लगी। अधिकतर सामान ज्वलनशील होने के कारण आग ने तेजी से विकराल रूप ले लिया। ऐसे में आसपास के व्यवसायी और अन्य आग बुझाने का अपने स्तर पर प्रयास करने लगे। इधर सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाडि़यां भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। इस दौरान आग ने दुकान के आसपास मौजूद दो रेस्टारेंट को भी चपेट में ले लिया। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड ने दुकान में तीन ओर से पानी का छिड़काव किया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी बाबूलाल चौधरी ने बताया कि मौके पर 10 गाडि़यां नगर निगम की और एक गाड़ी हिंदुस्तान जिंक की पहुंची। इसके साथ ही 30 से 35 राउंड में पानी लाकर छिड़काव किया। फोम डालकर भी आग को बुझाने का प्रयास किया गया। 50 अग्निशमन कार्मिकों ने कड़ी मशक्कत कर रात करीब 11 बजे आग पर काबू पाया। इसके बाद भी अग्निशमन का वाहन मौके पर खड़ा रहा।



दुकान मालिक : शॉर्ट सर्किट से लगी आग



दुकान के मालिक प्रहलाद सिंह ने बताया कि शाम करीब साढ़े सात बजे दुकान बढ़ाने करने की तैयारी कर रहे थे। इस दौरान शॉर्ट सर्किट हुआ और पेंट के डिब्बे ने आग पकड़ ली। दुकान में काम करने वाले दिनेश ने डिब्बे को उठाकर बाहर फेंकने की कोशिश की तो उसके कपड़ों ने आग पकड़ ली और देखते ही देखते दुकान में आग फैल गई। अग्निशामक यंत्र से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन उस पर काबू नहीं पाया जा सका। घटना में दिनेश मामूली रूप से झुलस गया। उन्होंने बताया कि दो मंजिला दुकान में करीब डेढ़ करोड़ रुपए का सामान था। करीब सवा साल पहले ही 8 लाख रुपए में दुकान का फर्नीचर बनवाया था।