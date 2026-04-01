बालकों को कठपुतली, लोकगीतों से बता रहे शिक्षा का महत्व

गांवों में कठपुतली कार्यक्रम और प्रेरणादायक लोक गीतों के माध्यम से शिक्षा के महत्व, बाल अधिकार और स्कूल में नियमित उपस्थिति के बारे में संदेश दिया गया। इस पहल ने खासतौर पर उन परिवारों को प्रभावित किया जो अब तक बच्चों की पढ़ाई को प्राथमिकता नहीं दे पा रहे थे। संस्थान के प्रतिनिधियों ने बताया कि यह अभियान 17 अप्रैल तक लगातार जारी रहेगा और हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। इस पहल से क्षेत्र में शिक्षा के प्रति सकारात्मक माहौल बन रहा है और अभिभावकों में भी जागरूकता बढ़ रही है। इस कार्यक्रम में 1200 लोगों की भागीदारी रही साथ ही इस दौरान 16 वंचित बच्चों को विद्यालय में प्रवेश करवाया गया। स्थानीय लोगों ने संस्थान के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह की पहल से निश्चित रूप से बच्चों का भविष्य संवरने में मदद मिलेगी। अभियान के दौरान एसएमसी सदस्य और शिक्षक, संस्थान के अकादमिक समन्वयक होमाराम गरासिया अजित कुमार, अन्नालाल खैर, लक्ष्मण गरासिया, ममता, मेंगना, हरमी, बबिता देवी, तेजाराम, सोहन, नरेश, कान्तिलाल, प्रकाश मौजूद रहे ।