अब भी फैक्ट्रियों के वेस्ट से मेली हो रही आयड़

उदयपुर. भले ही शहर के बीच आयड़ की सजावट कर दी जाए, भले ही सीवरेज के निस्तारण के दावे किए जाए, लेकिन इस स्थिति से इनकार नहीं किया जा सकता कि आयड़ नहीं अब भी फैक्ट्रियों से निकलने वाले वेस्ट से मेली हो रही है। इस बात का खुलासा हाल ही में हुआ है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने स्वीकार किया है कि एक साल के दरमियान आयड़ नदी से 90.52 टन औद्योगिक गाद निकाला गया। यह स्वीकारोक्ति तब है, जब पिछले माह प्रभावित किसानों ने आंदोलन की चेतावनी दी थी। आंदोलन को टालने के लिए बोर्ड ने अपने प्रयासों के दस्तावेज पेश किए हैं। भले ही बोर्ड ने टनों औद्योगिक गाद का निस्तारण वैज्ञानिक तरीके से कर दिया हो, लेकिन अब तक प्रशासनिक दावों के इतर हालात शहर को हैरान करने वाले हैं।