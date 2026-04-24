ग्वालियर में ई-वेस्ट का बढ़ता खतरा, सिस्टम नदारद, कबाड़ियों के भरोसे शहर

ग्वालियर। शहर में तेजी से बढ़ता ई-वेस्ट अब गंभीर पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संकट का रूप लेता जा रहा है। घरों, दफ्तरों, दुकानों और संस्थानों से रोजाना निकलने वाला इलेक्ट्रॉनिक कचरा खुलेआम कबाड़ी बाजार में पहुंच रहा है, जबकि इसके वैज्ञानिक निपटान के लिए जिम्मेदार सिस्टम केवल कागजों तक सीमित नजर आता है। अनुमान है कि ग्वालियर शहर से हर साल करीब 500 से 600 टन ई-वेस्ट निकलता है, लेकिन इसके संग्रहण, रिसाइक्लिंग और सुरक्षित निस्तारण की कोई प्रभावी व्यवस्था अभी तक धरातल पर नहीं दिख रही।