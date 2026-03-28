आरोग्य हेल्थ क्लिनिक बना हेल्थकेयर मॉडल: 5 माह में 2 हजार मरीज लाभान्वित

स्वास्थ्य विशेषज्ञों और प्रशासन का मानना है कि इस मॉडल को सिर्फ उदयपुर तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। यदि इसे पूरे राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में लागू किया जाए, तो जीवनशैली रोगों पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है। इससे राज्य के स्वास्थ्य ढांचे में भी सकारात्मक बदलाव आएगा।नीतियों के अनुरूप पहलयह पहल राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के अनुरूप है, जिनमें प्रिवेंटिव हेल्थकेयर पर विशेष जोर दिया है। यह “हेल्दी इंडिया” के विजन को भी मजबूत करती है, जिसमें लोगों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। यह मॉडल प्रदेशभर में लागू हुआ तो लाइफस्टाइल रोगों पर बड़ा असर पड़ सकता है ।---