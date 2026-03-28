जयपुर की वंदेभारत दे रही थी 70 प्रतिशत यात्रीभार, असारवा में घटकर 25 प्रतिशत रह गया

उदयपुर से जयपुर और आगरा सप्ताह में तीन-तीन दिन वंदेभारत का आवागमन हो रहा था। इस ट्रेन को 18 फरवरी से सप्ताह में छह दिन उदयपुर से असारवा के बीच चलाने का निर्णय लिया। इस ट्रेन में वर्तमान में 25 से तीन प्रतिशत यात्री भार आ रहा है। रेलवे प्रबंधन की ओर से यात्री भार बढ़ाने के प्रयास भी शुरू कर दिए हैं, लेकिन इनसे भी आशानुरूप सफलता मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही।---------