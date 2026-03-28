28 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

जयपुर की वंदेभारत दे रही थी 70 प्रतिशत यात्रीभार, असारवा में घटकर 25 प्रतिशत रह गया

उदयपुर.&nbsp;उदयपुर से जयपुर और आगरा चलने वाली वंदेभारत ट्रेन को करीब एक माह पूर्व बंद करके इसे उदयपुर से असारवा के बीच चलाया जा रहा है। इस ट्रेन में यात्री भार घटकर काफी कम हो गया है। ऐसे में इधर रेलवे ने यात्री भार बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रयास शुरू कर दिए हैं। उदयपुर से [&hellip;]

2 min read
Google source verification

उदयपुर

image

Surendra Singh Rao

Mar 28, 2026

वन्देभारत ट्रेन।

उदयपुर. उदयपुर से जयपुर और आगरा चलने वाली वंदेभारत ट्रेन को करीब एक माह पूर्व बंद करके इसे उदयपुर से असारवा के बीच चलाया जा रहा है। इस ट्रेन में यात्री भार घटकर काफी कम हो गया है। ऐसे में इधर रेलवे ने यात्री भार बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रयास शुरू कर दिए हैं।

उदयपुर से जयपुर और आगरा सप्ताह में तीन-तीन दिन वंदेभारत का आवागमन हो रहा था। इस ट्रेन को 18 फरवरी से सप्ताह में छह दिन उदयपुर से असारवा के बीच चलाने का निर्णय लिया। इस ट्रेन में वर्तमान में 25 से तीन प्रतिशत यात्री भार आ रहा है। रेलवे प्रबंधन की ओर से यात्री भार बढ़ाने के प्रयास भी शुरू कर दिए हैं, लेकिन इनसे भी आशानुरूप सफलता मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही।---------

इतना ही मिल रहा यात्री भारवंदेभारत ट्रेन में साधारण चेयर कार की 476 सीटें है और एक्जीक्यूटिव क्लास की 52 सीटें हैं। इसमें प्रतिदिन 150 से 160 यात्री ही सफर कर रहे हैं। दोनों ही क्लास में 25 से 30 प्रतिशत ही यात्री भार मिल रहा है। सूत्रों के अनुसार ट्रेन में सप्ताह में एक दिन सोमवार को 30 प्रतिशत से अधिक यात्री भार मिल रहा है।

-------

बार-बार बदला जा रहा गंतव्यवंदेभारत को सबसे पहले सप्ताह में छह दिन उदयपुर से जयपुर चलाया गया। इस ट्रेन का यात्रीभार बढ़कर 50 प्रतिशत से ऊपर पहुंच गया था। इसी दौरान इसे सप्ताह में तीन दिन आगरा वाया कोटा होकर चलाया जाने लगा। इसके बावजूद जयपुर रूट पर यात्रीभार बढ़कर 70 प्रतिशत हो गया था। फिर भी इन दोनों रूटों को बंद करके वंदेभारत को असारवा चलाया जाने लगा।

-----------नए रूट पर चलाने का निर्णय गलत

जानकारों के अनुसार, जयपुर की वंदेभारत को नए रूट से आगरा चलाने का रेलवे का निर्णय गलत साबित हुआ। इसे आगरा वाया जयपुर ही चलाया जाता तो इसमें अच्छा यात्री भार मिलता। इधर कुछ माह बाद उदयपुर से सूरत वाया अहमदाबाद नई वंदेभारत ट्रेन शुरू करनी चाहिए थी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

28 Mar 2026 06:08 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / जयपुर की वंदेभारत दे रही थी 70 प्रतिशत यात्रीभार, असारवा में घटकर 25 प्रतिशत रह गया

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

इंद्र कुमार के फिल्मी किस्सों और सुपरहिट गीतों ने बांधा समां

कार्यक्रम का एक प्रमुख आकर्षण हिमाचल प्रदेश का हार्मोनी ऑफ द पाइन्स पुलिस बैंड रहा। बैंड के 15 सदस्यीय दल ने देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति देकर माहौल में जोश भर दिया। ‘मेरा रंग दे बसंती चोला’ और ‘संदेशे आते हैं’ जैसे गीतों ने दर्शकों को भावुक कर दिया।
उदयपुर

आरोग्य हेल्थ क्लिनिक बना हेल्थकेयर मॉडल: 5 माह में 2 हजार मरीज लाभान्वित

यहां मुख्य रूप से डायबिटीज, बीपी और मोटापे जैसी जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों की समय पर जांच और रोकथाम पर फोकस किया जा रहा है, जिससे मरीजों को शुरुआती स्तर पर ही राहत मिल रही है।
उदयपुर

Rajasthan News : अब राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया के 'उदयपुर मोह' पर विवाद- राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक पहुंची 'शिकायत', जानें क्या है पूरा मामला?

उदयपुर

राजस्थान: गैस की जगह सिलेंडर से निकला पानी, मचा हड़कंप, रसद विभाग ने एजेंसी संचालक को थमाया नोटिस

Udaipur Water Found in Gas Cylinder in Gogunda Supply Department Issues Notice to Agency Operator
उदयपुर

Rajasthan News: LLB की परीक्षा में बांट दिया एमकॉम का पेपर, स्टूडेंट्स का हंगामा; हरकत में आया प्रशासन

LLB Exam
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.