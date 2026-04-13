नशे पर प्रहार: एनडीपीएस एक्ट के दायरे में आए मेफेड्रोन के मुख्य रसायन

उदयपुर. प्रदेश में मेफेड्रोन (एमडी) ड्रग्स के अवैध निर्माण पर अंकुश लगाने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने हाल ही में जारी अधिसूचना के तहत मेफेड्रोन निर्माण में उपयोग होने वाले प्रमुख रसायन 2-ब्रोमो-4-मिथाइलप्रोपियोफेनोन को मादक द्रव्य और मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत नियंत्रित पदार्थ घोषित कर दिया है।इस अहम निर्णय के बाद अब इस रसायन की खरीद-फरोख्त, भंडारण और उपयोग सीधे कानून के दायरे में आ गए हैं, इससे एमडी ड्रग्स की अवैध फैक्ट्रियों पर प्रभावी कार्रवाई का रास्ता खुल गया है। एएनटीएफ के महानिरीक्षक विकास कुमार के निर्देशन में यह अधिसूचना राज्यभर की प्रवर्तन एजेंसियों तक पहुंचाई जा रही है। ऐसे में अब एमडी ड्रग बनाना आसान नहीं होगा। अब पुलिस की ओर से 2-ब्रोमो-4-मिथाइलप्रोपियोफेनोन रसायन को लेकर धरपकड़ कर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।