उदयपुर में दर्दनाक हादसा; बेकाबू ट्रेलर ने बाइक को मारी टक्कर, तीन लोगों की मौत

ट्रेलर राजसमंद से उदयपुर की तरफ आ रहा था, इसमें सोप स्टोन पाउडर भरा हुआ था, जो सड़क पर फैल गया। मृतक भी इसके पाउडर में ही दबकर रह गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। आसपास के लोग तुरंत मदद के लिए दौड़ पड़े। ऐसे में मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर सुखेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। ट्रेलर को सड़क से हटाया और यातायात बहाल कराया, वहीं शवों को मुर्दाघर पहुंचाया।