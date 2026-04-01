12 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

उदयपुर में दर्दनाक हादसा; बेकाबू ट्रेलर ने बाइक को मारी टक्कर, तीन लोगों की मौत

Udaipur Accident News : सुखेर थाना क्षेत्र में उदयपुर-नाथद्वारा नेशनल हाईवे पर रविवार शाम एक भीषण हादसे में बाइक सवार तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई।

2 min read
Google source verification

उदयपुर

image

kamlesh sharma

Apr 12, 2026

Udaipur accident news

हादसे के बाद पाउडर में दबी बाइक निकालता राहतकर्मी। फोटो पत्रिका

उदयपुर। सुखेर थाना क्षेत्र में उदयपुर-नाथद्वारा नेशनल हाईवे पर रविवार शाम एक भीषण हादसे में बाइक सवार तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा शाम करीब 5:30 बजे पावरहाउस के सामने हुआ, जहां तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मारने के बाद नियंत्रण खो दिया और सड़क पर पलट गया।

दुर्घटना इतनी भयावह थी कि तीनों बाइक सवार ट्रेलर के नीचे दब गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद यातायात बाधित हो गया। सूचना मिलने पर सुखेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभाला। पुलिस ने ट्रेलर को सड़क से हटवाकर यातायात बहाल कराया

पुलिस ने बताया कि हादसे में मरने वालों की पहचान रवा की नाल बारापाल निवासी प्रेमचंद (40) पुत्र सवजी मीणा, रियान मीणा (9), मुकेश (32) पुत्र कडुवा मीणा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि तीनों एक ही बाइक पर सवार होकर जा रहे थे, तभी सामने से आ रहे ट्रेलर ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया।

ट्रेलर में भरा हुआ था सोप स्टोन पाउडर

ट्रेलर राजसमंद से उदयपुर की तरफ आ रहा था, इसमें सोप स्टोन पाउडर भरा हुआ था, जो सड़क पर फैल गया। मृतक भी इसके पाउडर में ही दबकर रह गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। आसपास के लोग तुरंत मदद के लिए दौड़ पड़े। ऐसे में मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर सुखेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। ट्रेलर को सड़क से हटाया और यातायात बहाल कराया, वहीं शवों को मुर्दाघर पहुंचाया।

ढलान में न्यूट्रल करने से हुआ बेकाबू

शुरूआती जांच में पता चला कि चालक ने ढलान में ट्रेलर को न्यूट्रल कर दिया था, इससे स्पीड बढ़ी तो वह नियंत्रित नहीं कर पाया। ऐसे में चल रही बाइक को चपेट में ले लिया। टक्कर लगते ही बाइक सवार तीनों जने उछलकर दूर जा गिरे। बेकाबू ट्रेलर सड़क पर ही पलट गया और उसका चालक मौके से भाग छूटा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और फरार चालक की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

ये भी पढ़ें

जयपुर में बाइक पर जा रही युवती से छेड़छाड़, चार आरोपी गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो
जयपुर
jaipur police

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Apr 2026 09:55 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / उदयपुर में दर्दनाक हादसा; बेकाबू ट्रेलर ने बाइक को मारी टक्कर, तीन लोगों की मौत

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

फसल के बीच उगा रखा था 10 करोड़ का गांजा, पैकेट में बेचता मिला तस्कर

आरोपी गांजे के पैकेट बनाकर बेचता मिला। सामने आया कि यहां से मेवाड़-मारवाड़ के कई क्षेत्रों में गांजे की आपूर्ति की जा रही थी
उदयपुर

साधु वेश धारण करके पहुंची पुलिस तो पकड़ा गया 22 साल से फरार इनामी डकैत

पुलिसकर्मियों ने साधु वेश धारण किया और गांव के बाजार में रेकी की। टीम ने स्थानीय पुजारियों से भी गोपनीय तरीके से जानकारी जुटाई थी
उदयपुर

Udaipur News : आरके सर्कल का पूरा नक्शा बदलने की तैयारी, सड़कें होगी चौड़ी, जानें UDA का एक्शन प्लान

Udaipur RK Circle
उदयपुर

MG English Medium School : राजस्थान शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, हजारों विद्यार्थियों और अभिभावकों को मिलेगी राहत

MG English Medium school Rajasthan Education Department Big decision Thousands of students and parents will get relief
उदयपुर

राजस्थान में डकैत देवी सिंह कंजर गिरफ्तार, 22 साल से था फरार, साधु के वेश में पहुंची पुलिस ने घेरकर दबोचा

Rajasthan Police Disguised as Saints Nab 10K Reward Dacoit Absconding for 22 Years in Udaipur Container Loot Case
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.