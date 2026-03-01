 बजरी माफिया बेलगाम, जयसमंद कैचमेंट की झामरी नदी, गोमती का सीना छलनी

गींगला. (उदयपुर) .सलूंबर जिले के मेवल इलाके में इन दिनों बजरी माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। न्यायालय की रोक और प्रशासन की सख्ती के दावों के बावजूद जयसमंद कैचमेंट एरिया की गुडेल-झामरी, गोमती नदी में धड़ल्ले से अवैध बजरी खनन जारी है। स्थिति यह है कि माफियाओं ने अब नदियों के साथ-साथ किनारे बसे किसानों के खेतों को भी नहीं बख्शा है। लाखों-करोड़ों के वारे-न्यारे हो रहे हैं और सरकारी जमीन की रेती भी बेखौफ बेची जा रही है।