बिना मुंडेर के कुएं में डूबने से दो बहनों सहित तीन बच्चों की मौत

झल्लारा. (सलूम्बर) . झल्लारा थाना क्षेत्र के घटेड ग्राम पंचायत के धोला कांकर गांव में रविवार को ह्रदय विदारक घटना से गांव में शोक की लहर दौड़ गई। दोपहर करीब एक बजे घर से कुछ ही दूरी पर बिना मुंडेर के कुएं में नहाने गए दो बहिनों सहित तीन बच्चों की डूबने से मौत हो गई।थानाधिकारी धर्मेन्द्र सिंह वाघेला ने बताया कि धोलाकाकर निवासी लोकेश (11) पुत्र रूपलाल मीणा, माया मीणा ( 13) पुत्री चोखा मीणा और उसकी बहन खुशबू (10 ) दोपहर करीब एक बजे नहाने गए थे। अचानक पैर फिसलने से कुएं में जा गिरे। एक दूसरे को बचाने के प्रयास में एक एक कर तीनों की डूबने से मौत हो गई। इसके साथ एक अन्य बच्चा कैलाश भी था, जिसने घटना की जानकारी अपनी मां को दी, इस पर उसकी मां ने मृत बच्चों के परिजनों को घटना की जानकारी दी। सूचना पर सरपंच काना राम मीणा तथा परिजनों सहित कई ग्रामीण मौके पर पहुंचे। सूचना पर थाने से हैड कांस्टेबल सुरेंद्र कुमार भी मय जाप्ता मौके पर पहुंचे और करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद एक एक कर तीनों के शव निकाले। इस घटना के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल हो गया। तीनों के शव जिला अस्पताल लाए गए। एएसआई जुलेदार पठान भी पहुंचे और घटना की जानकारी लेकर कानूनी कार्रवाई की। अंधेरा हो जाने से पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। हैड कांस्टेबल सुरेंद्र कुमार ने बताया कि दो बच्चे सातवीं व एक पांचवींं में पढ़ता था।