25 अप्रैल 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

दिनभर धूप ने सताया, शाम को बादलों का साया

शहर में गर्मी ने अचानक तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। सुबह से ही तेज धूप चुभने लगी है, जबकि दोपहर में गर्म हवा लोगों को बेहाल कर रही हैं। स्थिति यह है कि अब रात में भी राहत नहीं मिल रही और तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले दो दिनों के आंकड़े बताते हैं कि तापमान में लगातार इजाफा हो रहा है।

2 min read
Google source verification

उदयपुर

image

Mukesh Gaur

Apr 25, 2026

यह एक दिन पहले 39.0 डिग्री था। वहीं न्यूनतम तापमान भी 19.5 से बढ़कर 22.6 डिग्री पहुंच गया है। औसत तापमान में करीब 1.1 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, इससे गर्मी का असर और अधिक महसूस किया जा रहा है।

source patrika photo

न्यूनतम तापमान बढ़कर 22.6 डिग्री, पर्यटन स्थलों पर दोपहर में पसरा सन्नाटा

दयपुर. शहर में गर्मी ने अचानक तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। सुबह से ही तेज धूप चुभने लगी है, जबकि दोपहर में गर्म हवा लोगों को बेहाल कर रही हैं। स्थिति यह है कि अब रात में भी राहत नहीं मिल रही और तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। शनिवार को शहर में दोपहर बाद बादल छाने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली।

पिछले दो दिनों के आंकड़े बताते हैं कि तापमान में लगातार इजाफा हो रहा है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 39.6 डिग्री दर्ज किया गया, यह एक दिन पहले 39.0 डिग्री था। वहीं न्यूनतम तापमान भी 19.5 से बढ़कर 22.6 डिग्री पहुंच गया है। औसत तापमान में करीब 1.1 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, इससे गर्मी का असर और अधिक महसूस किया जा रहा है।शहर में सुबह 9 बजे के बाद ही धूप तीखी हो जाती है और दोपहर तक गर्म हवाओं का असर बढ़ जाता है। शाम तक गर्मी बनी रहने से लोगों को राहत नहीं मिल रही। रात के समय पहले जहां हल्की ठंडक रहती थी, अब वह पूरी तरह खत्म हो चुकी है।

जनजीवन पर असर

तेज गर्मी का असर दिख रहा है, दोपहर में प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सन्नाटा छाने लगा है।- पर्यटक और स्थानीय लोग सुबह और शाम के समय ही बाहर निकलना पसंद कर रहे हैं।- दिनभर लोग धूप से बचने के लिए छांव, कूलर और एसी का सहारा लेते नजर आ रहे हैं।- गर्मी से बिजली-पानी की खपत में इजाफा हो रहा है। कूलर-एसी की मांग बढ़ने लगी है।- बाजारों में दोपहर के समय ग्राहकों की संख्या घट रही है, जबकि शाम को रौनक बढ़ रही है।

पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव खत्म होने और शुष्क हवाओं के कारण तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार जा सकता है, इससे गर्मी और तेज होने की संभावना है। एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ आएगा, लेकिन उसका असर उदयपुर संभाग पर नहीं होगा।

प्रो. नरपतसिंह राठौड़, मौसमदविद

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Apr 2026 05:59 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / दिनभर धूप ने सताया, शाम को बादलों का साया

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

तलाशी के दौरान जेल में बंदियों ने अधिकारियों पर किया हमला

टनाक्रम को लेकर सूरजपोल थाने में राजकार्य में बाधा का केस दर्ज कराया गया है।
उदयपुर

उल्टी-बुखार से शुरू, मौत तक..सलूंबर में दहशत! रहस्यमयी बीमारी से 24 घंटे में 2 चचेरी बहनों की मौत, कुल 15 मासूम शिकार

सलूंबर में अज्ञात बीमारी से 2 मासूमों की मौत, पत्रिका फोटो
उदयपुर

Rajasthan: सलूंबर जिले में दो चचेरी बहनों की अचानक हुई मौत, अज्ञात बीमारी से इलाके में दहशत

Salumbar
उदयपुर

वन्यजीव गणना 1 से, वाटर हॉल पद्धति मापेंगे जंगल का जीवन

इस गणना में वाटर हॉल पद्धति का उपयोग किया जाएगा, जो वैज्ञानिक दृष्टि से बेहद प्रभावी मानी जाती है।
उदयपुर

अब भी फैक्ट्रियों के वेस्ट से मेली हो रही आयड़

पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने स्वीकार किया है कि एक साल के दरमियान आयड़ नदी से 90.52 टन औद्योगिक गाद निकाला गया। यह स्वीकारोक्ति तब है, जब पिछले माह प्रभावित किसानों ने आंदोलन की चेतावनी दी थी।
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.