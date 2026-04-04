Udaipur Inspirational Story: बेटी ने पिता को जिंदगीभर का तोहफा देकर पेश की मिसाल, पूरा परिवार हो गया भावुक

आरती कलाल के इस साहसिक निर्णय की चर्चा पूरे मेवाड़ और वागड़ क्षेत्र में हो रही है। जिसने भी इस घटना के बारे में सुना, उसने बेटी के इस जज्बे को सलाम किया। लोगों का कहना है कि यह केवल एक परिवार की कहानी नहीं बल्कि समाज के लिए प्रेरणा है कि बेटियां भी परिवार के लिए किसी भी त्याग से पीछे नहीं रहतीं। इस प्रेरणादायक घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि बेटियां केवल परिवार की जिम्मेदारी ही नहीं निभातीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर अपने माता-पिता के जीवन की सबसे बड़ी ताकत भी बन जाती हैं।