अंतर जिला चोर गैंग का पर्दाफाश, 2 शातिर गिरफ्तार

कानोड़ थानाधिकारी हुकमसिंह ने बताया कि 27 मार्च को उदपुरा स्थित मंदिर का ताला तोड़कर दानपात्र व नकदी चोरी करने की घटना सामने आई थी। घटना के बाद क्षेत्र में रोष हो गया था। एसपी डॉ. अमृता दुहान के निर्देश पर विशेष टीमें गठित की गई। आरोपी भावपुरा कानोड़ निवासी देवीलाल मीणा और बोर का पानी लसाड़िया निवासी भीमराज मीणा को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी अलग-अलग जिलों में वारदात कर पुलिस से बचने की कोशिश करते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दानपात्र, नगदी आदि बरामद किए हैं।