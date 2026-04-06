सड़क से हटकर नजर स्क्रीन पर, बढ़ गया दुर्घटना का जोखिम

जीपीएस के दौर में ड्राइविंग आसान, लेकिन स्क्रीन निर्भरता बढ़ा रही खतरा



उदयपुर. शहर में अब ड्राइविंग पहले से बहुत आसान हो गई है। स्मार्टफोन और कार के नेविगेशन ऐप्स की मदद से चालक बिना नक्शा देखे ही अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे निर्देशों को देखकर ही सही मोड़, चौराहा और रास्ता पहचानना आम हो गया है। लेकिन इस सुविधा के साथ एक नया खतरा भी सामने आया है। अधिकतर ड्राइवर सड़क पर नजर कम रखते हुए स्क्रीन पर ध्यान दे रहे हैं। इसका असर यह हुआ कि सड़क पर दुर्घटना का जोखिम बढ़ गया है।