शहादत को सलाम: शौर्य चक्र विजेता शहीद मेजर मुस्तफा बोहरा को शहर ने नहीं दिया सम्मान, खास मिशन में हुए थे शहीद

उदयपुर जिले के खेरोदा हाल शहर के बलीचा निवासी रहे मेजर मुस्तफा भी उन शहीदों में से है, जो खास मिशन पर जाते समय शहीद हो गए। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में 21 अक्टूबर, 2022 को हेलीकॉप्टर मिशन में जान गंवाई थी। सन 2012 में एनडीए में भर्ती होकर 2018 में वे सेना का हिस्सा बने थे। निकाह के 6 दिन बाद ही वे शहीद हो गए।