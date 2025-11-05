पैंथर के मूवमेंट से दहशत बरकरार

कुराबड़, बंबोरा और जगत क्षेत्र में पिछले चार दिनों से लगातार पैंथर की दहशत बनी हुई है। बीते दिनों अलग-अलग गांवों में पैंथर के घरों में घुस जाने और दो जनों को घायल करने की घटनाएं हो चुकी हैं। तीसरे दिन स्कूल के पास पैंथर दिखाई दिया, और अब चौथे दिन एक और हमला हुआ है। दो गांव से पैंथर को रेस्क्यू कर वन विभाग की टीम ले गई इसके बावजूद भी क्षेत्र में लगातार पैंथरों का मूवमेंट जारी है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्षेत्र में कई पैंथर हैं।