पैंथर के मूवमेंट से दहशत बरकरार

जिले के कुराबड़ क्षेत्र में पैंथर का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले दिनों पैंथर के हमले में मां-बेटे के बाद एक बाइक सवार के घायल होने की घटनाएं भी हो चुकी

उदयपुर

Nov 05, 2025

कुराबड़. (उदयपुर) जिले के कुराबड़ क्षेत्र में पैंथर का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले दिनों पैंथर के हमले में मां-बेटे के बाद एक बाइक सवार के घायल होने की घटनाएं भी हो चुकी

बुथेल निवासी भगवतीलाल पुत्र कालूलाल नागदा (मैहतारेट) सोमवार शाम मोटरसाइकिल से गुजर रहे थे। तभी बुथेल-चरागाह मार्ग के निकट झाड़ियों में छिपे पैंथर ने अचानक उन पर हमला कर दिया। हमले में भगवतीलाल गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत उदयपुर अस्पताल पहुंचाया गया।

घटना की सूचना मंगलवार सुबह रेंज अधिकारी कुराबड़ को दी गई। वन विभाग की टीम ने मौके का निरीक्षण किया और आसपास के ग्रामीणों को सतर्क रहने को कहा।

कुराबड़, बंबोरा और जगत क्षेत्र में पिछले चार दिनों से लगातार पैंथर की दहशत बनी हुई है। बीते दिनों अलग-अलग गांवों में पैंथर के घरों में घुस जाने और दो जनों को घायल करने की घटनाएं हो चुकी हैं। तीसरे दिन स्कूल के पास पैंथर दिखाई दिया, और अब चौथे दिन एक और हमला हुआ है। दो गांव से पैंथर को रेस्क्यू कर वन विभाग की टीम ले गई इसके बावजूद भी क्षेत्र में लगातार पैंथरों का मूवमेंट जारी है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्षेत्र में कई पैंथर हैं।

ग्रामीणों में भय

ग्रामीणों में डर , वहीं वन विभाग सीमित संसाधनों के कारण पैंथर की गतिविधियों पर नियंत्रण पाने में असहाय है। क्षेत्र में पैंथरों की बढ़ती संख्या के चलते आए दिन मवेशियों पर हमले और अब इंसानों पर भी झपटने की घटनाएं सामने आ रही हैं।

ये हुई घटनाएं

गत शनिवार को बेमला गांव में पैंथर एक घर में घुस गया और मां बेटे पर हमला कर घायल कर दिया था। उसके दूसरे दिन रविवार को रुणीजा गांव में खेत से आकर एक घर में घुस गया। दोनों ही पैंथर रेस्क्यू कर लिए गए। सोमवार को बंबोरा क्षेत्र के सोमा खेड़ा स्कूल के पास पैंथर नजर आया। इससे पूर्व क्षेत्र में कई गांव में मवेशियों का शिकार कर चुका है।

05 Nov 2025 06:32 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / पैंथर के मूवमेंट से दहशत बरकरार

