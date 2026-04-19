प्रीऑपरेटिव एम्बोलाइजेशन तकनीक से जटिल स्कल मेनिंजियोमा का सफल ऑपरेशन





उदयपुर. आरएनटी मेडिकल कॉलेज एवं सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में इंटरवेंशनल न्यूरोसर्जरी टीम ने शनिवार को आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर सफल ऑपरेशन से मरीज को नया जीवन दिया। अस्पताल के विशेषज्ञों की टीम ने 48 वर्षीय मरीज, निवासी वल्लभनगर, के अत्यधिक रक्तवाहिकाओं से युक्त विशाल डिप्लोइक मेनिंजियोमा का सफल और जटिल उपचार कर एक महत्वपूर्ण चिकित्सकीय उपलब्धि हासिल की है। इस प्रकार के ट्यूमर में अत्यधिक रक्त आपूर्ति होने के कारण सर्जरी के दौरान गंभीर रक्तस्राव का खतरा बना रहता है, जो मरीज के जीवन के लिए जोखिमपूर्ण हो सकता है। ऑपरेशन से पहले डॉक्टरों ने प्रीऑपरेटिव ट्यूमर एम्बोलाइजेशन तकनीक का उपयोग किया। इसमें विशेष लिक्विड और सॉलिड एम्बोलिक एजेंट्स के माध्यम से ट्यूमर को रक्त पहुंचाने वाली धमनियों को बंद किया गया। इसके परिणामस्वरूप ऑपरेशन के दौरान रक्तस्राव में उल्लेखनीय कमी आई, ट्यूमर नरम हुआ और उसे सुरक्षित रूप से निकाला जा सका। विशेषज्ञों के अनुसार यह तकनीक जटिल न्यूरोसर्जरी में सफलता की संभावना को काफी बढ़ाती है।