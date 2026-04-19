स्काडा सिस्टम अपडेट नहीं होने पर नाराजगी, जल्द सुधार के निर्देश

आयुक्त ने बताया कि आयड़ नदी को दूषित पानी से मुक्त करने के उद्देश्य से कारजाली हाउस, एकलिंगपुरा और एफसीआई गोदाम क्षेत्र में नगर निगम व हिंदुस्तान जिंककी ओर से विभिन्न क्षमताओं के एसटीपी स्थापित किए गए हैं। इन प्लांट्स में सीवरेज के प्रदूषित पानी का शोधन कर पुनः उपयोग किया जाता है तथा शेष साफ पानी नदी में छोड़ा जाता है।