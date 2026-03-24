24 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

घाट पर सतरंगी छटा, हरी गणगौर के साथ उमड़ी आस्था

भूपालशाही और केसरिया गणगौर के साथ आज रहेगी धूमउदयपुर. पारम्परिक गीतों एवं ढोल नगाडों के साथ गणगौर महोत्सव के तीसरे दिन सोमवार को महिलाएं पारम्परिक वस्त्रों में सजी-धजी गणगौरों को लेकर गणगौर घाट पहुंची। महिलाओं के साथ छोटी-छोटी बालिकाएं भी परम्परागत वेशभूषा में नजर आई। वहीं, जींस-टी-शर्ट पहने युवतियों ने भी गणगौर उत्सव में भाग [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

उदयपुर

image

Mukesh Gaur

Mar 24, 2026

जगदीश चौक और आसपास के क्षेत्रों में मेले जैसा माहौल नजर आया। स्थानीय लोगों के साथ देश-विदेश से आए पर्यटकों ने भी इस सांस्कृतिक आयोजन का भरपूर आनंद लिया।

source patrika photo

भूपालशाही और केसरिया गणगौर के साथ आज रहेगी धूम

उदयपुर. पारम्परिक गीतों एवं ढोल नगाडों के साथ गणगौर महोत्सव के तीसरे दिन सोमवार को महिलाएं पारम्परिक वस्त्रों में सजी-धजी गणगौरों को लेकर गणगौर घाट पहुंची। महिलाओं के साथ छोटी-छोटी बालिकाएं भी परम्परागत वेशभूषा में नजर आई। वहीं, जींस-टी-शर्ट पहने युवतियों ने भी गणगौर उत्सव में भाग लिया। इसे देखकर परम्परा व आधुनिकता दोनों का ही मेल नजर आया।

पर्व का समापन

चैत्र कृष्ण एकम् से शुरू हुआ गणगौर पूजन का मंगलवार को आखिरी दिन होगा। महिलाएं गणगौर पूजन के बाद गणगौर व कानूड़े का विसर्जन करेंगी। इससे पूर्व परम्परानुसार, पहले व दूसरे दिन लाल व गुलाबी रंग की गणगौर को पूजने के बाद तीसरा दिन हरी गणगौर निकाली। महिलाएं घरों में बैठाई गणगौर को विभिन्न परिधानों में सजाकर व सोलह शृंगार करा कर गणगौर घाट पहुंची। इसके बाद घाट पर गणगौर की प्रतिमाओं को जल कौसुंबी दी गई। इस दौरान महिलाओं ने गणगौर के पारम्परिक गीत गाए और घाट पर गणगौर के साथ घूमर नृत्य किया। महिलाओं ने पूजा अर्चना करने के बाद विसर्जन भी किया। मंगलवार को भूपालशाही गणगौर और केसरिया गणगौर का दिन होगा। महिलाएं केसरिया वस्त्रों में सजी-धजी गणगौरों को घाट पर लाएंगी व छोटी गणगौर का विसर्जन किया जाएगा। इसी के साथ ही गणगौर पर्व की धूम भी थम जाएगी।

पर्यटकों ने भी दिखाया उत्साह

इस दौरान जगदीश चौक और आसपास के क्षेत्रों में मेले जैसा माहौल नजर आया। स्थानीय लोगों के साथ देश-विदेश से आए पर्यटकों ने भी इस सांस्कृतिक आयोजन का भरपूर आनंद लिया। बाजार में रौनक रही और पारंपरिक वस्त्रों व श्रृंगार सामग्री की दुकानों पर भीड़ रही।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Mar 2026 05:47 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / घाट पर सतरंगी छटा, हरी गणगौर के साथ उमड़ी आस्था

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

LPG संकट के बीच 'तहलका' मचा रहा राजस्थान का 'विश्वगुरु चूल्हा'! जानें हैरान करने वाली खासियतें

उदयपुर

बीएसएनएल का खास ऑफर: रिचार्ज नहीं कराया तो भी आपका ही रहेगा नम्बर, जानिए क्या करना होगा

BSNL Vacancy 2026
उदयपुर

राजस्थान में आवासन मंडल का ‘खेल’, 2013 की लॉटरी का अब तक पता नहीं, उसी जमीन पर नई स्कीम लाने की क्या है मजबूरी?

Udaipur Housing Board Dispute
उदयपुर

क्या राजस्थान में खत्म हो गया पेट्रोल? केन-बोलत और कैंपर लेकर Petrol पंप पहुंचे लोग, सरकार ने जारी किए 3 हेल्पलाइन नंबर

Rajasthan Fuel Rumor Triggers Long Queues at Salumber Petrol Pumps Authorities Assure Normal Supply and Urge Calm
उदयपुर

आरएनटी मेडिकल कॉलेज परिसर में पार्किंग संकट पर एक्शन, प्रिंसिपल ने बनाई कमेटी, 3 दिन में मांगी रिपोर्ट

अस्पताल प्रशासन ने माना है कि वर्तमान में पार्किंग व्यवस्था अस्पताल की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। रोज हजारों मरीज, उनके परिजन और स्टाफ के वाहन अस्पताल परिसर में पहुंचते हैं, लेकिन सुव्यवस्थित पार्किंग की कमी से अव्यवस्था रहती है।
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.