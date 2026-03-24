घाट पर सतरंगी छटा, हरी गणगौर के साथ उमड़ी आस्था

पर्व का समापन



चैत्र कृष्ण एकम् से शुरू हुआ गणगौर पूजन का मंगलवार को आखिरी दिन होगा। महिलाएं गणगौर पूजन के बाद गणगौर व कानूड़े का विसर्जन करेंगी। इससे पूर्व परम्परानुसार, पहले व दूसरे दिन लाल व गुलाबी रंग की गणगौर को पूजने के बाद तीसरा दिन हरी गणगौर निकाली। महिलाएं घरों में बैठाई गणगौर को विभिन्न परिधानों में सजाकर व सोलह शृंगार करा कर गणगौर घाट पहुंची। इसके बाद घाट पर गणगौर की प्रतिमाओं को जल कौसुंबी दी गई। इस दौरान महिलाओं ने गणगौर के पारम्परिक गीत गाए और घाट पर गणगौर के साथ घूमर नृत्य किया। महिलाओं ने पूजा अर्चना करने के बाद विसर्जन भी किया। मंगलवार को भूपालशाही गणगौर और केसरिया गणगौर का दिन होगा। महिलाएं केसरिया वस्त्रों में सजी-धजी गणगौरों को घाट पर लाएंगी व छोटी गणगौर का विसर्जन किया जाएगा। इसी के साथ ही गणगौर पर्व की धूम भी थम जाएगी।