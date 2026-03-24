बीएसएनएल का खास ऑफर: रिचार्ज नहीं कराया तो भी आपका ही रहेगा नम्बर, जानिए क्या करना होगा

योजना उन लाखों उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, जो अपना पुराना नंबर दोबारा चालू करना चाहते हैं। बीएसएनएल भारत सरकार के स्वामित्व वाली प्रमुख दूरसंचार कंपनी है, जो राजस्थान सहित पूरे देश में संचार सेवाएं प्रदान करती है। राजस्थान जैसे विशाल और भौगोलिक रूप से विविध राज्य में BSNL की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है, खासकर ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में जहां निजी कंपनियों की पहुंच सीमित है।