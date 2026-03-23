Rajasthan New Rail Line: रिफाइनरी तक बालोतरा से ही जाएगी रेल या यहां से बिछेगी नई पटरी

Rajasthan New Rail Line: बाड़मेर। रिफाइनरी को रेल से जोड़ने के मामले में पेच उलझ गया है। रेलवे पुरानी रेलवे की जमीन को ही अवाप्त कर पुराने मार्ग से ही रेल से पचपदरा को जोड़ने का प्रस्ताव बना रही है तो इधर पचपदरा विधायक तिलवाड़ा से नई रेल लाइन बिछाकर जोड़ने का प्रस्ताव रेल मंत्री को दिल्ली पहुंचकर दे आए हैं। रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण कर लिया गया है। इस कारण अब यह झंझट हो गया है।