Pachpadra Refinery: पचपदरा रिफाइनरी में शुरू हुई टेस्टिंग, खुलेंगे 50 हजार नई नौकरियों के द्वार, युवाओं के लिए बड़ा तोहफा

बालोतरा में स्किल डेवलपमेंट हब की स्थापना समय की आवश्यकता थी। रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल उद्योगों के विस्तार के साथ प्रशिक्षित युवाओं की मांग तेजी से बढ़ेगी। ऐसे में स्थानीय युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण मिलने से उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे और उद्योगों को भी कुशल मानव संसाधन आसानी से उपलब्ध हो सकेगा।

-रमेश जैन भाया, उद्यमी