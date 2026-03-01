गर्मी के साथ बढ़ने लगी डिमांड: शहर में प्रभावित होने लगी जलापूर्ति

नीमच खेड़ा स्थित दुर्गा कॉलोनी क्षेत्र में फिर दूषित पानी की सप्लाई होने से क्षेत्रवासियों में रोष है। स्थानीय लोगों ने बताया कि समस्या को लेकर पहले भी जलदाय विभाग को शिकायत की थी। विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन समाधान नहीं हो पाया। हाल ही में चिकित्सा विभाग की ओर से क्षेत्र से पानी के नमूने लेकर जांच की गई, जिसकी रिपोर्ट में पानी में हानिकारक बैक्टीरिया पाए जाने की पुष्टि हुई है। ऐसे में पानी पीने योग्य नहीं है और स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि जलदाय विभाग के एईएन और जेईएन की लापरवाही के कारण समस्या बार-बार सामने आ रही है। प्रशासन से मांग की है कि जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।