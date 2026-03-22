फिटनेस जांच व्यवस्था चरमराई: कम सेंटरों से पेंडेंसी बढ़ी

- 200 किमी दूर से पहुंच रहे वाहन चालक, तीन दिन में भी नहीं आ रहा नंबर



उदयपुर. शहर में वाहन फिटनेस जांच की व्यवस्था इन दिनों पटरी से उतरती नजर आ रही है। सीमित संख्या में संचालित सेंटर और एक दिन में अधिकतम 50 वाहनों के फिटनेस करने के परिवहन मुख्यालय के निर्देश से वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात इतने गंभीर हो गए कि 150 से 200 किलोमीटर दूर से फिटनेस जांच के लिए उदयपुर पहुंच रहे वाहन चालक को तीन दिन इंतजार के बाद भी नंबर नहीं मिल रहा।