मौसम बदला तो बढ़ी सांपों की हलचल, 10 दिनों में 30 से अधिक का रेस्क्यू

पर्यावरण संतुलन के लिए जरूरी हैं सर्प



उन्होंने कहा कि सांप पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये खेतों और जंगलों में चूहों और अन्य छोटे जीवों की संख्या नियंत्रित करके खाद्य श्रृंखला और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू सेंटर ने लोगों से अपील की है कि यदि घर या आसपास कहीं भी कोई सांप या अन्य वन्य जीव दिखाई दे तो घबराने की बजाय तुरंत अनुभवी रेस्क्यू टीम को सूचना दें। रेस्क्यू सेंटर के अनुसार सहायता के लिए मोबाइल नंबर 9828058158 और 7737470311 पर संपर्क किया जा सकता है। टीम के पहुंचने तक वन्य जीव पर नजर बनाए रखने से रेस्क्यू कार्य आसान हो जाता है।