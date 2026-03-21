Udaipur Thokar Choraha: उदयपुर शहरवासियों के लिए गुड न्यूज, ठोकर चौराहे की बदल रही सूरत, मिलेगी जाम से राहत

Udaipur Thokar Choraha
Udaipur Thokar Choraha: उदयपुर शहर के सबसे व्यस्त और जामग्रस्त चौराहों में शामिल ठोकर चौराहा को अब नया रूप दिया जा रहा है। लंबे समय से ट्रैफिक जाम से परेशान शहरवासियों और पर्यटकों को राहत देने के लिए उदयपुर विकास प्राधिकरण ने व्यापक सुधार कार्य शुरू कर दिए हैं।
यह चौराहा शहर के प्रमुख मार्गों को जोड़ता है। इसलिए यहां रोजाना हजारों वाहनों की आवाजाही रहती है। सड़क बिजली के पोल, ट्रांसफार्मर, पानी की पाइप लाइन, केबल और नाले जैसी यूटिलिटी आने से संकरी हो गई थी। इससे यहां पर आए दिन जाम लग जाता था। जनता की लगातार मांग के बाद जिला प्रशासन ने स्थायी समाधान के निर्देश दिए। इसके बाद सिटी मोबिलिटी प्लान के तहत चौराहे के विकास का कार्य शुरू किया गया है।
ठोकर चौराहे की सबसे बड़ी समस्या सड़क मार्गाधिकार में आ रही कई तरह की यूटिलिटी थी। बिजली के पोल और ट्रांसफार्मर, पानी की पाइप लाइन, केबल लाइन और नाले के कारण सड़क का हिस्सा काफी संकरा हो गया था। इसके चलते यहां चारों दिशाओं से आने वाले वाहनों का दबाव बढ़ जाता था।
खासकर सुबह-शाम जाम की स्थिति बन जाती थी। कई बार वाहन चालकों को इस चौराहे को पार करने में 10 से 15 मिनट तक लग जाते थे। जाम के कारण स्थानीय लोगों के साथ-साथ उदयपुर घूमने आने वाले पर्यटकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता था।
इस विकास कार्य के पूरा होने के बाद ठोकर चौराहे पर ट्रैफिक का दबाव काफी कम हो जाएगा। स्लीप लेन बनने से वाहन सीधे गुजर सकेंगे और चौराहे पर रुकने की स्थिति कम होगी। इसका फायदा आसपास के क्षेत्रों की सड़कों को भी मिलेगा, जहां अक्सर जाम का असर पहुंच जाता था।
प्राधिकरण के अनुसार, सभी यूटिलिटी शिफ्टिंग और सड़क निर्माण का कार्य पूरा होने के बाद ठोकर चौराहे पर ट्रैफिक जाम की समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी। शहरवासियों के साथ-साथ पर्यटकों को भी बड़ी राहत मिलेगी।
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