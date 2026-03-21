Udaipur Thokar Choraha: उदयपुर शहरवासियों के लिए गुड न्यूज, ठोकर चौराहे की बदल रही सूरत, मिलेगी जाम से राहत

यह चौराहा शहर के प्रमुख मार्गों को जोड़ता है। इसलिए यहां रोजाना हजारों वाहनों की आवाजाही रहती है। सड़क बिजली के पोल, ट्रांसफार्मर, पानी की पाइप लाइन, केबल और नाले जैसी यूटिलिटी आने से संकरी हो गई थी। इससे यहां पर आए दिन जाम लग जाता था। जनता की लगातार मांग के बाद जिला प्रशासन ने स्थायी समाधान के निर्देश दिए। इसके बाद सिटी मोबिलिटी प्लान के तहत चौराहे के विकास का कार्य शुरू किया गया है।