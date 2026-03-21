राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राजस्थान और यूपी सीमा पर करेंगी गोवर्धन परिक्रमा, भरतपुर-डीग मार्ग सील, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

President Droupadi Murmu (Patrika File Photo)
President Droupadi Murmu Deeg Tour: डीग (भरतपुर): राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शनिवार को ब्रज क्षेत्र के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गोवर्धन की सप्तकोसीय परिक्रमा करेंगी। राष्ट्रपति के इस महत्वपूर्ण दौरे को देखते हुए राजस्थान के डीग और उत्तर प्रदेश के मथुरा प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। राष्ट्रपति सुबह करीब 9:15 बजे दानघाटी मंदिर से अपनी परिक्रमा का शुभारंभ करेंगी।
राष्ट्रपति मुर्मू गोल्फ कार्ट के माध्यम से सप्तकोसीय परिक्रमा पूर्ण करेंगी। उनकी सुविधा के लिए कुल 26 गोल्फ कार्ट का बेड़ा तैनात किया गया है। परिक्रमा मार्ग का लगभग दो किलोमीटर का हिस्सा राजस्थान की सीमा (डीग जिला) में आता है, जिसमें पूंछरी का लौठा क्षेत्र प्रमुख है।
ब्रज क्षेत्र में बंदरों के आतंक और चश्मा छीनने की घटनाओं को देखते हुए वन विभाग ने अनूठा जुगाड़ निकाला है। राष्ट्रपति के चश्मे और सुरक्षा घेरे को बंदरों से बचाने के लिए पूरे मार्ग पर लंगूरों के कटआउट लगाए गए हैं। साथ ही, सैकड़ों वनकर्मी तैनात किए गए हैं ताकि बंदरों को दूर रखा जा सके।
राष्ट्रपति के स्वागत के लिए राजस्थान सरकार की ओर से गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम मुस्तैद हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के भी इस दौरे में शामिल होने की प्रबल संभावना है। डीग कलेक्टर उत्सव कौशल और पुलिस के आला अधिकारी उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ समन्वय बनाकर सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे हैं।
राष्ट्रपति के वीवीआईपी मूवमेंट के कारण भरतपुर, डीग और गोवर्धन की ओर जाने वाले कई मार्गों पर भारी वाहनों और निजी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा।
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