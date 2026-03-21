राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राजस्थान और यूपी सीमा पर करेंगी गोवर्धन परिक्रमा, भरतपुर-डीग मार्ग सील, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

President Droupadi Murmu Deeg Tour: डीग (भरतपुर): राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शनिवार को ब्रज क्षेत्र के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गोवर्धन की सप्तकोसीय परिक्रमा करेंगी। राष्ट्रपति के इस महत्वपूर्ण दौरे को देखते हुए राजस्थान के डीग और उत्तर प्रदेश के मथुरा प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। राष्ट्रपति सुबह करीब 9:15 बजे दानघाटी मंदिर से अपनी परिक्रमा का शुभारंभ करेंगी।