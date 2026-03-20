20 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

आधी रात में तेज बरसात, कई इलाके अंधेरे में डूबे, एक-दो दिन रहेगी गर्मी से राहत

पश्चिमी विक्षोभ का असर: दिनभर बादलों का डेरा, तापमान गिरा उदयपुर. पश्चिमी विक्षोभ ने गुरुवार को पूरा मौसम ही बदल दिया। अलसुबह से शाम तक बादलों का डेरा रहा। शाम को हल्की बूंदाबांदी हुई और आधी रात को बरसात हो गई। शहर में कहीं हल्की तो कहीं बहुत तेज बरसात हुई। बरसात के चलते शहर [&hellip;]

2 min read
Google source verification

उदयपुर

image

Mukesh Gaur

Mar 20, 2026

रात करीब 10.30 बजे बरसात का क्रम शुरू हुआ, जो करीब दो घंटे तक चला। शहर के कुछ हिस्सों में धीमी बरसात हुई, जबकि प्रतापनगर, मादड़ी क्षेत्र में जमकर बौछारें गिरी।

source [patrika photo

पश्चिमी विक्षोभ का असर: दिनभर बादलों का डेरा, तापमान गिरा

उदयपुर. पश्चिमी विक्षोभ ने गुरुवार को पूरा मौसम ही बदल दिया। अलसुबह से शाम तक बादलों का डेरा रहा। शाम को हल्की बूंदाबांदी हुई और आधी रात को बरसात हो गई। शहर में कहीं हल्की तो कहीं बहुत तेज बरसात हुई। बरसात के चलते शहर के अधिकांश जीएसएस बंद कर दिए गए, जिससे आधे से ज्यादा शहर आधी रात में अंधेरे में डूब गया। एक तरफ गर्मी की शुरुआत और उसमें बिजली बंद होने की िस्थति में लोग आहत हो गए। हालांकि मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि एक-दो दिन मौसम इसी तरह सुहाना बना रहेगा। इस दौरान गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है।

रात करीब 10.30 बजे बरसात का क्रम शुरू हुआ, जो करीब दो घंटे तक चला। शहर के कुछ हिस्सों में धीमी बरसात हुई, जबकि प्रतापनगर, मादड़ी क्षेत्र में जमकर बौछारें गिरी। हवाओं के साथ हुई बरसात के चलते बिजली सिस्टम बुरी तरह से प्रभावित हो गया। बड़ी परेशानी से बचने के लिए सिस्टम को होल्ड करना पड़ा। ऐसे में लगभग आधे शहर में करीब दो घंटे तक बिजली बंद रही। अचानक बिजली बंद होने की िस्थति में शहरवासियों ने तीखी प्रतिक्रिया दी और बिजली निगम के प्रति आक्रोश जताया। लोगों ने निगम दफ्तरों में कॉल करके बिजलीकर्मियों को खरी-खरी सुनाई।

दिनभर सुहाना रहा मौसम

बादलों की चादर, ठंडी हवाओं और हल्की बूंदाबांदी ने शहर के मौसम को सुहाना बना दिया, लेकिन इसके साथ ही अगले दो दिन मौसम के तेवर और तीखे रहने के संकेत हैं। गुरुवार को सुबह से ही आसमान पर घने बादल छा गए और ठंडी हवाओं ने तापमान में गिरावट ला दी। दिनभर धूप नहीं निकलने से वातावरण ठंडा बना रहा, वहीं शहर के कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी हुई।

इसलिए दिख रहा बदलाव

दिन में बादलों की मौजूदगी के कारण धूप का असर कम हो गया है, जिससे दिन का तापमान नियंत्रित हो गया है। हालांकि, मौसम के इस बदलाव के साथ तेज हवाओं और अंधड़ की आशंका भी बनी हुई है। पश्चिमी विक्षोभ के साथ अरब सागर से आ रही नमी के कारण वातावरण में नमी बढ़ गई है। यही कारण है कि बादल छाए रहने और हल्की बारिश जैसी स्थिति बन रही है।

बरसात से फसलों का खराबा

उदयपुर सहित मेवाड़-वागड़-हाड़ौती क्षेत्र में कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी, तेज हवाएं और ओलावृष्टि की स्थिति बन सकती है। इससे तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। यह बदलाव किसानों और आमजन दोनों के लिए अहम है। जहां एक ओर गर्मी से राहत मिली है, वहीं अचानक बदलते मौसम से फसलों को नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है।

तापमान में गिरावट तेज

गुरुवार को अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम 18.8 डिग्री दर्ज किया गया। इससे एक दिन पहले बुधवार को अधिकतम तापमान 34.7 डिग्री और न्यूनतम 15.8 डिग्री रहा था। लिहाजा दिन के पारे में 3.7 डिग्री की गिरावट आई, जबकि रात का पारा 3 डिग्री बढ़ा रहा। गुरुवार को दिनभर ठंडक बनी रहने के कारण अब रात के पारे में भी गिरावट आएगी।

मेवाड़ सहित पूरा प्रदेश पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में है। इससे कहीं-कहीं बहुत हल्की बूंदाबांदी तो कहीं तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि और अंधड़ का असर बना रहा, जो शुक्रवार को भी रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ से वायु मण्डल में नमी से न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 5 डिग्री से 10 डिग्री की कमी आएगी। पश्चिमी विक्षोभ के साथ अरब सागरीय से आती नमी से मेवाड़-वागड़-हाड़ौती तक मौसमी दशाओं मे बदलाव दर्ज किए हैं। बादल अधिकांश क्षेत्रों में छाए रहेंगे और बरसात भी होगी।

प्रो. नरपतसिंह राठौड़, मौसमविद

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Mar 2026 05:30 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / आधी रात में तेज बरसात, कई इलाके अंधेरे में डूबे, एक-दो दिन रहेगी गर्मी से राहत

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

फर्जी हाजिरी-बोनस अंकों का खेल, वायरल वीडियो-ऑडियो से भर्ती में गड़बड़ी पर उठे सवाल

मामले से जुड़ा एक ऑडियो-वीडियो सामने आया है, इसमें कथित तौर पर नौकरी लगाने के नाम पर पैसों के लेन-देन की बात कही जा रही है। वीडियो में यह संकेत मिलते हैं कि ठेका नौकरी दिलाने के लिए उम्मीदवारों से रकम ली जा रही है।
उदयपुर

उदयपुर में 75 साल की महिला चेन लुटेरे से भिड़ी, देखते रहे लोग

उदयपुर

उदयपुर-जयपुर सफर अब 30% सस्ता! 10 साल बाद ट्रेन से हटा ‘स्पेशल’ टैग, मुंबई जाने वालों की भी हुई चांदी

Udaipur-Jaipur Travel 30 Percentage Cheaper Special Tag Removed After 10 Years Relief for Mumbai Passengers Too
उदयपुर

भुवाणा-नवरत्न में खुला 80 फीट सड़क का बॉटलनेक, शहरवासियों को मिलेगी बड़ी राहत

राजस्व ग्राम भुवाणा तहसील बड़गांव के नवरत्न क्षेत्र में मास्टर प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित 80 फीट चौड़ी मुख्य सड़क लंबे समय से संकरी स्थिति में थी, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा था।
उदयपुर

खतरनाक टर्न पर हादसा : 12 फीट गड्ढे में गिरी कार, युवक की मौत

स्थानीय लोगों के अनुसार यह मोड़ लंबे समय से हादसों का कारण बना हुआ है। करीब 14 दिन पहले भी यहां एक युवक की मौत हो चुकी है। क्षेत्रवासियों ने सुरक्षा बाउंड्री, रिफ्लेक्टर और चेतावनी बोर्ड लगाने की मांग दोहराई है।
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.