आधी रात में तेज बरसात, कई इलाके अंधेरे में डूबे, एक-दो दिन रहेगी गर्मी से राहत

उदयपुर. पश्चिमी विक्षोभ ने गुरुवार को पूरा मौसम ही बदल दिया। अलसुबह से शाम तक बादलों का डेरा रहा। शाम को हल्की बूंदाबांदी हुई और आधी रात को बरसात हो गई। शहर में कहीं हल्की तो कहीं बहुत तेज बरसात हुई। बरसात के चलते शहर के अधिकांश जीएसएस बंद कर दिए गए, जिससे आधे से ज्यादा शहर आधी रात में अंधेरे में डूब गया। एक तरफ गर्मी की शुरुआत और उसमें बिजली बंद होने की िस्थति में लोग आहत हो गए। हालांकि मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि एक-दो दिन मौसम इसी तरह सुहाना बना रहेगा। इस दौरान गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है।