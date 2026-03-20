20 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

उदयपुर-जयपुर सफर अब 30% सस्ता! 10 साल बाद ट्रेन से हटा ‘स्पेशल’ टैग, मुंबई जाने वालों की भी हुई चांदी

Udaipur-Jaipur Train: उदयपुर-जयपुर सुपरफास्ट ट्रेन से ‘स्पेशल’ टैग हटने पर किराया करीब 30% कम हुआ। अब हर टिकट पर 10 से 150 रुपए तक बचत होगी। 10 साल बाद मिली राहत से यात्रियों को बड़ा फायदा होगा।

2 min read
Google source verification

उदयपुर

image

Arvind Rao

Mar 20, 2026

Udaipur-Jaipur Travel 30 Percentage Cheaper Special Tag Removed After 10 Years Relief for Mumbai Passengers Too

Udaipur-Jaipur Superfast Train (Patrika File Photo)

Udaipur-Jaipur Superfast Train: राजस्थान के दो सबसे प्रमुख शहरों, झीलों की नगरी उदयपुर और गुलाबी नगरी जयपुर के बीच सफर करने वाले हजारों यात्रियों के लिए खुशियों वाली खबर आई है। पिछले एक दशक से 'स्पेशल' ट्रेन के नाम पर वसूला जा रहा अतिरिक्त किराया अब इतिहास बन गया है।

रेल मंत्रालय ने उदयपुर-जयपुर-उदयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस (20993/94) को अब पूर्णतः नियमित घोषित कर दिया है। इस फैसले से न केवल यात्रियों की जेब पर बोझ कम होगा, बल्कि मेवाड़ और वागड़ क्षेत्र के विकास को भी नई गति मिलेगी।

किराए का गणित: हर टिकट पर 150 तक की सीधी बचत

रेलवे के इस फैसले का सबसे बड़ा और सीधा असर यात्रियों की बचत पर पड़ा है। दरअसल, 'स्पेशल' श्रेणी की ट्रेनों का किराया सामान्य ट्रेनों की तुलना में 30 प्रतिशत तक अधिक होता है। अब 'स्पेशल' टैग हटते ही यह ट्रेन सामान्य सुपरफास्ट दरों पर चलेगी।

किराए में अनुमानित बदलाव की तालिका

श्रेणीपहले का किराया (लगभग)अब नया किराया (लगभग)कुल बचत
जनरल कोच₹170 - ₹190₹150 - ₹160₹20 - ₹30
स्लीपर क्लास₹360 - ₹390₹320 - ₹340₹40 - ₹50
थर्ड एसी (3A)₹950 - ₹1050₹850 - ₹920₹100 - ₹130
सेकंड एसी (2A)₹1450 - ₹1550₹1200 - ₹1300₹150 - ₹200

15 साल का लंबा इंतजार हुआ खत्म

यह ट्रेन पिछले करीब डेढ़ दशक से 'स्पेशल' के तौर पर संचालित हो रही थी। नियमतः स्पेशल ट्रेनें अस्थाई अवधि के लिए चलाई जाती हैं, लेकिन उदयपुर-जयपुर मार्ग पर यह 'अस्थाई' व्यवस्था 15 साल तक खिंच गई।

उत्तर पश्चिम रेलवे ने इस ट्रेन के साथ-साथ कुल 23 ट्रेनों को रेगुलर किया है, जिसमें जयपुर-बांद्रा और जोधपुर-मऊ जैसी महत्वपूर्ण ट्रेनें भी शामिल हैं। नियमित होने के बाद अब इसे नया नंबर 20993/94 आवंटित किया गया है।

वंदे भारत को फिर से चलाने की उठी मांग

किराया कम होने की खुशी के बीच, उदयपुर-जयपुर के बीच बंद हो चुकी वंदे भारत एक्सप्रेस को दोबारा शुरू करने की मांग ने भी जोर पकड़ लिया है। पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने इस संबंध में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर चर्चा की है। कटारिया ने सुझाव दिया है कि वंदे भारत के समय में बदलाव किया जाए, ताकि यह यात्रियों के लिए अधिक उपयोगी हो सके।

उदयपुर से सुबह 5:00 बजे प्रस्थान और 11:00 बजे जयपुर आगमन। जयपुर से शाम 5:00 बजे प्रस्थान और रात तक उदयपुर वापसी। इससे व्यापारी और छात्र एक ही दिन में अपना काम निपटाकर घर लौट सकेंगे।

मुंबई जाने वालों की भी हुई 'चांदी'

सिर्फ जयपुर ही नहीं, मेवाड़ से देश की आर्थिक राजधानी मुंबई (बांद्रा) जाने वाले प्रवासियों और व्यापारियों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। रेलवे ने मुंबई के लिए चलने वाली दो साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनों को भी स्थाई मंजूरी दे दी है। अब इन ट्रेनों में भी यात्रियों को महंगा 'स्पेशल फेयर' नहीं देना होगा। इससे पर्यटन और व्यापारिक रिश्तों को मजबूती मिलेगी।

किसे होगा सबसे ज्यादा फायदा?

रेलवे अधिकारियों का मानना है कि किराया कम होने से ट्रेन में यात्रियों की संख्या में भारी इजाफा होगा। इसका सर्वाधिक लाभ इन वर्गों को मिलेगा। जो प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा के लिए जयपुर रहते हैं, जिनका माल की बुकिंग और व्यापार के सिलसिले में रोजाना आना-जाना लगा रहता है। उदयपुर आने वाले विदेशी और घरेलू सैलानियों के लिए अब जयपुर से कनेक्टिविटी बेहद किफायती हो जाएगी।

ये भी पढ़ें

Pachpadra Refinery: पचपदरा रिफाइनरी में शुरू हुई टेस्टिंग, खुलेंगे 50 हजार नई नौकरियों के द्वार, युवाओं के लिए बड़ा तोहफा
बाड़मेर
Skill Development Hub will provide employment opportunities

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Mar 2026 11:34 am

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / उदयपुर-जयपुर सफर अब 30% सस्ता! 10 साल बाद ट्रेन से हटा ‘स्पेशल’ टैग, मुंबई जाने वालों की भी हुई चांदी

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

भुवाणा-नवरत्न में खुला 80 फीट सड़क का बॉटलनेक, शहरवासियों को मिलेगी बड़ी राहत

राजस्व ग्राम भुवाणा तहसील बड़गांव के नवरत्न क्षेत्र में मास्टर प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित 80 फीट चौड़ी मुख्य सड़क लंबे समय से संकरी स्थिति में थी, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा था।
उदयपुर

खतरनाक टर्न पर हादसा : 12 फीट गड्ढे में गिरी कार, युवक की मौत

स्थानीय लोगों के अनुसार यह मोड़ लंबे समय से हादसों का कारण बना हुआ है। करीब 14 दिन पहले भी यहां एक युवक की मौत हो चुकी है। क्षेत्रवासियों ने सुरक्षा बाउंड्री, रिफ्लेक्टर और चेतावनी बोर्ड लगाने की मांग दोहराई है।
उदयपुर

थोड़ा ध्यान से… सलूंबर में बाइक स्टंट से टोकने पर 9 लड़कों ने 20 साल के युवक को मार डाला, इतने चाकू घोपें हो गई मौत

एआई की मदद से तैयार तस्वीर - पत्रिका
उदयपुर

मौताणा का दंश: 70 परिवारों के 400 से अधिक लोग 18 वर्षों से नहीं लौट पाए अपने गांव

उदयपुर

Tribal Law: राजस्थान में कबीलाई कानून का खौफनाक सच, 70 परिवारों के 400 से अधिक लोग 18 साल से नहीं लौटे गांव

Rajasthan Tribal Law
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.