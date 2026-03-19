भुवाणा-नवरत्न में खुला 80 फीट सड़क का बॉटलनेक, शहरवासियों को मिलेगी बड़ी राहत

साइफन चौराहे से मेवाड़ 100 फीट रोड तक मार्ग हुआ सुगम, फतहपुरा और आरके सर्कल का ट्रैफिक होगा कम



उदयपुर. भुवाणा-नवरत्न क्षेत्र में लंबे समय से यातायात में बाधा बन रहा 80 फीट मुख्य सड़क का बॉटलनेक आखिरकार खोल दिया। उदयपुर विकास प्राधिकरण की टीम ने बुधवार को राजस्व ग्राम भुवाणा के नवरत्न क्षेत्र में मास्टर प्लान के तहत यह कार्रवाई कर मार्ग को सुचारू कराया। इससे अब साइफन चौराहे से आने वाला मार्ग सीधे मेवाड़ 100 फीट रोड से जुड़ गया। इससे शहर के प्रमुख चौराहों पर यातायात का दबाव कम होने की उम्मीद है। यह कार्रवाई यूडीए आयुक्त राहुल जैन के निर्देशन में हुई। इससे क्षेत्र के निवासियों और रोज आवागमन करने वालों को राहत मिलेगी।