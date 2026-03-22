उदयपुर में लड़की को भगा ले गया लड़का, 8 दिन से लापता, भड़के लोगों ने की जांच अधिकारी मिठू सिंह को हटाने की मांग

इस मामले को लेकर पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल शर्मा और बजरंग सेना प्रमुख बजरंगदास वैष्णव सहित कई सामाजिक संगठनों ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि जांच अधिकारी को नहीं बदला गया और युवती की जल्द बरामदगी नहीं हुई, तो कानोड़ कस्बे को पूर्णतः बंद कर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। इससे पूर्व शुक्रवार को भी बड़ी संख्या में नगरवासियों ने थाने का घेराव कर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे।