22 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

उदयपुर में लड़की को भगा ले गया लड़का, 8 दिन से लापता, भड़के लोगों ने की जांच अधिकारी मिठू सिंह को हटाने की मांग

Udaipur Police: भींडर निवासी एक युवक की ओर से कानोड़ की युवती को भगा ले जाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। जहां पुलिस की शिथिल कार्रवाई से लोगों में आक्रोश है, वहीं मामले के अनुसंधान अधिकारी मिठू सिंह को हटाने की मांग ने भी जोर पकड़ लिया है।

2 min read
Google source verification

उदयपुर

image

Arvind Rao

Mar 22, 2026

Udaipur Police under fire as girl missing for 8 days protests demand IO Mitu Singh removal

Udaipur Police Missing Girl Case (Patrika File Photo)

Udaipur Police Missing Girl Case: कानोड़ (उदयपुर): उदयपुर जिले के कानोड़ कस्बे में भींडर निवासी एक युवक द्वारा युवती को भगा ले जाने का मामला अब गंभीर रूप धारण करता जा रहा है। घटना के आठ दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं।

स्थानीय निवासियों और पीड़ित परिवार में भारी आक्रोश व्याप्त है। शनिवार को यह मामला उस समय और तूल पकड़ गया, जब ग्रामीणों ने जांच अधिकारी (IO) पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया।

जांच अधिकारी पर लापरवाही के आरोप

स्थानीय लोगों और परिजनों ने जिला पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाते हुए मामले के अनुसंधान अधिकारी, हेड कांस्टेबल मिठू सिंह को तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग की है।

प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि मिठू सिंह जानबूझकर कार्रवाई में शिथिलता बरत रहे हैं और जांच को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। ग्रामीणों का स्पष्ट कहना है कि जब तक मिठू सिंह जांच अधिकारी बने रहेंगे, तब तक निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं है।

उग्र आंदोलन और कस्बे को बंद करने की चेतावनी

इस मामले को लेकर पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल शर्मा और बजरंग सेना प्रमुख बजरंगदास वैष्णव सहित कई सामाजिक संगठनों ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि जांच अधिकारी को नहीं बदला गया और युवती की जल्द बरामदगी नहीं हुई, तो कानोड़ कस्बे को पूर्णतः बंद कर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। इससे पूर्व शुक्रवार को भी बड़ी संख्या में नगरवासियों ने थाने का घेराव कर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे।

CCTV फुटेज से मिले सुराग, फिर भी पुलिस नाकाम

भारी जनदबाव के बाद शनिवार को कानोड़ पुलिस हरकत में नजर आई। पुलिस ने कस्बे के विभिन्न स्थानों पर लगे CCTV कैमरों को खंगाला, जिसमें घटना वाली रात युवती के घर वाली गली में एक संदिग्ध कार आती हुई दिखाई दी है।

पुलिस अब इस कार की निशानदेही पर अपनी तहकीकात आगे बढ़ा रही है। हालांकि, विडंबना यह है कि घटना के आठ दिन बाद भी पुलिस लापता युवती का कोई ठोस सुराग नहीं लगा पाई है।

परिजनों की गुहार और पुलिस का तर्क

पीड़ित परिवार बेहद सदमे में है और पुलिस के उच्च अधिकारियों से केवल एक बार अपनी बेटी से मिलवाने की गुहार लगा रहा है। दूसरी ओर, पुलिस सूत्रों का कहना है कि युवती ने किसी अन्य समाज के युवक के साथ विवाह कर लिया है। लेकिन परिजन और ग्रामीण इस थ्योरी को मानने को तैयार नहीं हैं और पुलिस की इस दलील को जांच से पल्ला झाड़ने का तरीका बता रहे हैं।

ये भी पढ़ें

उदयपुर-जयपुर सफर अब 30% सस्ता! 10 साल बाद ट्रेन से हटा ‘स्पेशल’ टैग, मुंबई जाने वालों की भी हुई चांदी
उदयपुर
Udaipur-Jaipur Travel 30 Percentage Cheaper Special Tag Removed After 10 Years Relief for Mumbai Passengers Too

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 Mar 2026 10:05 am

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / उदयपुर में लड़की को भगा ले गया लड़का, 8 दिन से लापता, भड़के लोगों ने की जांच अधिकारी मिठू सिंह को हटाने की मांग

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

मौसम बदला तो बढ़ी सांपों की हलचल, 10 दिनों में 30 से अधिक का रेस्क्यू

सांपों के जहर में हीमोटॉक्सिन और न्यूरोटॉक्सिन जैसे तत्व होते हैं, जिनके असर से पहले इलाज का पर्याप्त समय मिल जाता है।
उदयपुर

दस घंटे का सफर तय कर पिछोला में समाई देवास की जलराशि

आकोदड़ा और अलसीगढ़ बांधों में 55-60 एमसीएमफटी पानी है, जो पिछोला और फतहसागर को भरेगा। दोनों बांधों में कुछ पानी छोड़कर बाकी झीलों में लाया जाएगा। यहां झीलों को भरने में दो — तीन दिन लगेंगे।
उदयपुर

Udaipur Thokar Choraha: उदयपुर शहरवासियों के लिए गुड न्यूज, ठोकर चौराहे की बदल रही सूरत, मिलेगी जाम से राहत

Good News for Udaipur Residents Thokar Choraha Set for Makeover Traffic Congestion Relief Expected
उदयपुर

फर्जी हाजिरी-बोनस अंकों का खेल, वायरल वीडियो-ऑडियो से भर्ती में गड़बड़ी पर उठे सवाल

मामले से जुड़ा एक ऑडियो-वीडियो सामने आया है, इसमें कथित तौर पर नौकरी लगाने के नाम पर पैसों के लेन-देन की बात कही जा रही है। वीडियो में यह संकेत मिलते हैं कि ठेका नौकरी दिलाने के लिए उम्मीदवारों से रकम ली जा रही है।
उदयपुर

आधी रात में तेज बरसात, कई इलाके अंधेरे में डूबे, एक-दो दिन रहेगी गर्मी से राहत

रात करीब 10.30 बजे बरसात का क्रम शुरू हुआ, जो करीब दो घंटे तक चला। शहर के कुछ हिस्सों में धीमी बरसात हुई, जबकि प्रतापनगर, मादड़ी क्षेत्र में जमकर बौछारें गिरी।
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.