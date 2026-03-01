आरएनटी मेडिकल कॉलेज परिसर में पार्किंग संकट पर एक्शन, प्रिंसिपल ने बनाई कमेटी, 3 दिन में मांगी रिपोर्ट

उदयपुर. आरएनटी मेडिकल कॉलेज के एमबी हॉस्पिटल और पन्नाधाय महिला हॉस्पिटल व सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल परिसर में लंबे समय से चल रही पार्किंग समस्या पर आखिरकार प्रशासन गंभीर हो गया। आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. राहुल जैन के एक कमेटी बनाई है, जो पार्किंग व्यवस्था सुधारने के लिए ठोस योजना तैयार करेगी। कमेटी को 3 दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। अस्पताल प्रशासन ने माना है कि वर्तमान में पार्किंग व्यवस्था अस्पताल की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। रोज हजारों मरीज, उनके परिजन और स्टाफ के वाहन अस्पताल परिसर में पहुंचते हैं, लेकिन सुव्यवस्थित पार्किंग की कमी से अव्यवस्था रहती है। गौरतलब है कि ‘राजस्थान पत्रिका’ में लगातार प्रकाशित हो रही खबरों में एमबी हॉस्पिटल की पार्किंग समस्या को प्रमुखता से उठाया गया। इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने इस मुद्दे पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू की।---