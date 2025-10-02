Rajasthan Politics: उदयपुर में कुनबा बदल पाएगी कांग्रेस या फिर दोहराएगा गुटबाजी का इतिहास? कई खेमे में बंटी पार्टी



बता दें कि मेवाड़ में एक दशक से कांग्रेस गुटबाजी का शिकार है। इससे पार्टी का जनाधार खिसका हुआ है तो ज्यादातर सीटों पर लगातार चुनावी हार झेलनी पड़ रही। पार्टी अब पूरा कुनबा बदलने के मूड में है, पर सवाल यह है कि कांग्रेस अपनी जड़ें जमाने के लिए किसी जमीनी कार्यकर्ता को मौका देगी या गुटबाजी का वही इतिहास दोहराया जाएगा है।