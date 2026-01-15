उदयपुर में रिटायर्ड अध्यापिका और पति 15 दिन Digital Arrest, एफडी तुड़वाई, गहने गिरवी रखे; 71 लाख रुपए ठगे

जानकारी के अनुसार, अहिंसापुरी निवासी शशि जैन (65) और उनके पति सौभागमल के साथ ठगी की यह वारदात हुई। 22 दिसंबर को उनके पास फोन आया। इसमें बताया गया कि आपका एक बैंक अकाउंट मिला है। जिसमें बड़ी राशि इधर से उधर की गई है, जो जेट एयरवेज से जुड़े नरेश गोयल स्कैम की है। ऐसे में इस स्कैम में आपका नाम भी आ रहा है। आरोपियों ने दंपती से सीबीआइ अधिकारी, सुप्रीम कोर्ट जज, टेलीकॉम अधिकारी, मुंबई पुलिस आदि बनकर पूछताछ की। इस दौरान उनसे समय-समय पर 71 लाख रुपए वसूल लिए।